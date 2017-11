Voor een artikel over gepersonaliseerde nummerplaten zijn we op zoek naar motivaties en anekdotes die verder gaan en dieper graven dan de patser die als nummerplaat ‘KEVIN RULES’ of ‘BIG DICK’ aanvraagt.

Is uw nummerplaat aan ode aan een grote liefde of symboliseert ze een mijlpaal in uw leven? Zag u een intrigerende of ontroerende nummerplaat rondrijden die méér leek dan de grap van iemand met geld teveel?

Meld het ons!

webredactie@humo.be