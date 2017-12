Trump erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël: komt er nu vrede?

Nee, want:

De hele wereld heeft negatief ge­reageerd op de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als Israëls hoofdstad. Van paus Franciscus tot de ­Russische president Vladimir Poetin, van alle Arabische leiders tot de Nederlandse minister van buitenlandse zaken Halbe Zijlstra. Alleen in Israël zelf klonken positieve reacties.

Het is zelfs de vraag of Trumps naaste medewerkers dit besluit steunen, als ze er al van op de hoogte waren. Van minister Rex Tillerson van buitenlandse zaken en zijn collega James Mattis van defensie is bekend dat ze door wilden gaan met het weer op gang brengen van het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen.

'De Verenigde Staten zijn hun positie als honest broker in het vre­des­pro­ces nu echt kwijt­ge­raakt'

Trumps schoonzoon Jared Kushner, die als speciale gezant dat vredesproces moest begeleiden, staat met lege handen. Palestijnse onderhandelaars zeggen nu dat ze door hem aan het lijntje werden gehouden met de mededeling dat de Verenigde Staten met een plan zouden komen. Dat moesten ze maar afwachten. Als dit het Amerikaanse plan is, zijn we nog veel verder van huis, is nu de reactie aan Palestijnse kant.

De Verenigde Staten zijn hun positie als honest broker (eerlijke bemiddelaar) in het vredesproces nu echt kwijtgeraakt. Het is moeilijk voorstelbaar dat Washington nog een rol kan spelen in het dichter bij elkaar brengen van Israëliërs en Palestijnen, of zelfs in het op gang brengen van een gesprek tussen de twee partijen. Zo heeft Trump ook de geloofwaardigheid van de VS verzwakt.