Wat is bijziendheid?

Mensen die bijziend zijn, zien dichtbij wel scherp, maar slecht op afstand. De mate van bijziendheid - de medische term is myopie - wordt uitgedrukt in een getal met een min ervoor. -6 of meer geldt als hoog bijziend. Bijziendheid ontstaat als het oog langwerpiger wordt, doordat de achterkant van het oog naar achteren groeit. Daardoor komt het brandpunt van het beeld dat het oog bereikt niet op, maar voor het netvlies te liggen. Met brillenglazen of contactlenzen kan het beeld worden aangepast.

Hoeveel mensen hebben last van (ernstige) bijziendheid?

Ongeveer 30 procent van de Nederlandse bevolking is bijziend. Onder jongeren ligt dat percentage hoger: bijna de helft van de twintigers heeft last van bijziendheid. Van de bijzienden is 6 procent (ruim 300 duizend personen) hoog bijziend met een lenssterkte van -6 of meer, zegt Virginie Verhoeven, onderzoeker bij het Erasmus MC.

De Nederlandse cijfers komen overeen met die in andere westerse landen. In ontwikkelde landen in AzieĢˆ liggen de percentages aanzienlijk hoger. Dat bijziendheid de laatste jaren in Nederland en andere westerse landen is toegenomen, duidt er volgens Verhoeven op dat de Aziatische trend wordt gevolgd.