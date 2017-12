Afscheid van Marc Van Eeghem: 'Zelfs één uur voor hij onder narcose ging, maakte hij nog grapjes'

Gisteren is acteur Marc Van Eeghem (57) overleden, na een gevecht van zeven jaar tegen prostaatkanker. Het einde kwam onverwacht, althans onverwachter dan hijzelf afgelopen weekend inschatte toen hij, vanuit zijn bed uitkijkend op het Antwerpse Stadspark, zijn laatste interview liet optekenen door Humo-journalist Diederik Van den Abeele . U leest het dinsdag in Humo .

Diederik Van den Abeele «Ik kon van tevoren niet goed inschatten hoe ziek Marc zou zijn. De berichten over zijn fysieke toestand waren de laatste jaren en maanden nogal wisselvallig, tot duidelijk werd dat hij gestopt was met chemo en volgens de artsen uitbehandeld was. Een paar maanden geleden had hij zelfs nog behoorlijk van zijn oren gemaakt op Facebook omdat Wikipedia hem als 'terminaal' had omschreven.

»Marc was erg veranderd sinds de vorige keer dat ik 'm had gezien, zo'n twee jaar geleden. Hij zag er een pak ouder en verzwakt uit, maar hij was vooral erg moe. Tegelijk was hij ook heel helder, grappig en gevat. Op dat moment wees niets op dat hij enkele dagen later zou sterven, al besefte hij zelf wel dat hij niet meer alle tijd van de wereld zou krijgen. Zelf sprak hij over enkele maanden, en tijdens die paar uur dat ik bij hem was, waren er geen tekenen dat hij ongelijk had.

»Twee dagen na het gesprek heb ik hem het interview laten nalezen. Hij had geen opmerkingen over de tekst en was heel tevreden. Daarna verliep de communicatie moeilijker – niet zo raar, hij sliep immers veel. Woensdagavond, één dag voor zijn dood, heeft Marc mijn sms'en beantwoord. Humo en ik waren best bezorgd over zijn toestand, en over de foto’s bij het interview die nog geregeld moesten worden. Marc had zelf gevraagd of Stephan Vanfleteren hem kon fotograferen – 'Laat Stephan donderdag maar naar het ziekenhuis komen,’ sms'te hij me nog.

»Die donderdagochtend, de dag van zijn dood, had ik hem aan de lijn. Bleek dat hij de dag na ons interview dringend in het ziekenhuis opgenomen was met interne bloedingen aan de blaas. Hij wachtte nog op zijn uroloog en wist niet goed wat er zou gebeuren. Rond de middag heeft hij me ge-sms’t: dat het misschien toch niet het goede moment was om foto's te nemen, omdat hij geopereerd zou worden. Die avond vernam ik in het nieuws dat hij overleden was.»

HUMO Vermoedde hij donderdag dat het misschien toch heel snel kon gaan?

Van den Abeele «Volgens mij helemaal niet. Ik denk dat hij ervan uitging dat die operatie een louter technische kwestie was. In elk geval was hij 's morgens nog heel helder: er werkte iets niet en dat gingen de chirurgen herstellen.»

HUMO Hij is vanaf de diagnose opvallend rationeel en positief tegenover zijn ziekte blijven staan.

Van den Abeele «Dat heb ik zelden gezien bij iemand die zo ziek is. Het is om stil van te worden. Wij zitten allemaal – of toch zeker ik – te zeuren en te piekeren, en ongelukkig te wezen om de kleinste problemen… Je zou je haast gaan schamen. Wat een verschil met hoe Marc letterlijk tot de laatste snik met zijn ellende omging. Zelfs een uur vóór hij onder narcose ging, maakte hij nog dapper grapjes. Een groot voorbeeld voor ons allen, en hoe we met onze problemen zouden moeten omgaan.»

HUMO Als hij zich al zorgen maakte, was het om de mensen die hij zou achterlaten.

Van den Abeele «Zo hebben zijn vrienden en zijn familie hem ook altijd gekend: als een gever, iemand die zich wegcijferde voor anderen. Een heel bescheiden mens ook.»

HUMO Hoe voelt het om iemands laatste publieke woorden opgetekend te hebben?

Van den Abeele «Een beetje raar. Ik ben nog sterk onder de indruk. Achteraf heb ik het gevoel dat ik hem beter heb gekend dan dat ik hem écht heb gekend – alsof ik de spreekbuis moest zijn voor wat hij zeker nog wilde zeggen.

»Toen ik Marc de laatste keer aan de telefoon had, leek hij alleen in zijn ziekenhuiskamer te zijn. Hij nam zijn tijd voor me, hij en zijn omgeving gingen er duidelijk niet van uit het al tijd was om finaal afscheid te nemen . Gisterenmiddag heb ik nog een sms gestuurd om hem veel sterkte met de operatie te wensen, en daarna om te vragen hoe het geweest was, en of de operatie geslaagd was. Ik had ook helemaal niet het gevoel dat ik hem nooit meer zou spreken.

»Ik ben vooral heel blij dat ik zijn laatste positieve, warme woorden heb mogen aanhoren en neerschrijven – een boodschap van hoop en liefde. Hopelijk doet het veel mensen iets in deze kerstperiode. Ik heb er in ieder geval véél aan.»