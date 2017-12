De Bosnisch-Kroatische oorlogsmisdader Slobodan Praljak, die zich na zijn veroordeling in de rechtszaal met gif om het leven bracht, werd in Zagreb geëerd met een ceremonie waarop ministers, oud-generaals en Kroatische tv-persoonlijkheden verschenen. Wie had gehoopt dat het Joegoslavië-Tribunaal zou bijdragen tot verzoening tussen de volken en staten van de Balkan, bijna een kwart eeuw na het bloedvergieten, is bedrogen uitgekomen.

'De verwachtingen waren misschien te hooggespannen', zegt Orie (70), sinds 2001 rechter bij het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag dat vandaag na 24 jaar de deuren sluit. 'Ik denk dat verwachtingen over verzoening en preventie van oorlogsmisdaden te zwaar zijn aangezet door politici en diplomaten die het instituut hebben opgericht.

Alphons Orie «Als je met de inzet van het strafrecht ook partijen kunt verzoenen, is dat mooi meegenomen. Maar de primaire doelen van het strafrecht zijn: vaststellen wat er is gebeurd, de verantwoordelijkheid bepalen, en vervolgens straf opleggen. Het tribunaal is daar in belangrijke mate in geslaagd.