1| Herkomst

De term ‘vliegende schotel’ hebben we te danken aan Kenneth Arnold, een burgerpiloot die op 24 juni 1947 een tiental in formatie vliegende objecten waarnam in het luchtruim boven de staat Washington. Arnold zei dat de tuigen als een soort schotels waren, wat in de kranten tot omschrijvingen als ‘vliegende schijven’ en ‘vliegende schotels’ leidde. Luchtmachtkapitein Edward J. Ruppelt stelde in de jaren vijftig voor om de iets minder kleurrijke naam unidentified flying object (afgekort: ufo) te gebruiken.

2| Wereld Ufo dag

Op 2 juli is het Wereld Ufo Dag. De datum werd gekozen omdat op die dag in 1947 in het plaatsje Roswell in New Mexico een ufo zou zijn neergestort.

3|Stephen Hawking

’s Werelds beroemdste wetenschapper Stephen Hawking denkt dat de kans groot is dat we niet alleen zijn in het universum, en dat we beter geen contact zoeken met buitenaards leven. ‘We moeten alleen maar naar onszelf kijken om te weten dat intelligent leven zich kan ontwikkelen tot iets dat je liever niet wilt ontmoeten,’ zei hij daarover. ‘Aliens die de grondstoffen op hun eigen planeet hebben uitgeput en door het heelal reizen, zouden hier niet met de beste bedoelingen arriveren, vrees ik.’

4| Foo Fighters

Op het einde van de Tweede Wereldoorlog zagen gevechtspiloten boven Duitsland vreemde lichtbollen die hun vliegtuigen een tijdje leken te volgen, om dan plotsklaps te verdwijnen. Een verklaring voor het fenomeen werd nooit gevonden, maar de lichtverschijnselen stonden al snel bekend als foo fighters.

5| Robbie Williams

Onder meer John Lennon, David Bowie en Elvis Presley beweerden ooit een ufo te hebben gezien, maar de grootste ufo-fanaat onder de popsterren moet Robbie Williams zijn: een tiental jaar geleden nam de zanger zelfs een break om zich in ufo’s en buitenaards leven te verdiepen. Williams heeft naar eigen zeggen drie keer een ufo gezien: onder meer vlak na het schrijven van ‘Arizona’, een song over een ontvoering door aliens. Hoeveel drugs Williams in die periode nam, is niet geheel duidelijk.

6| Samenzweringen

Uit verschillende enquêtes blijkt dat zo’n 70 procent van de Amerikaanse bevolking gelooft dat de overheid informatie over ufo’s achterhoudt.

7| Van Carter tot Clinton

Jimmy Carter zei tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen van 1976: ‘Ik lach niet meer met mensen die beweren dat ze een ufo hebben gezien, ik heb er zélf één gezien.’ President Ronald Reagan zag vanuit het vliegtuig ooit een zigzaggend, helder wit licht. Hij gaf de piloot opdracht om het verschijnsel te volgen, maar na een paar minuten schoot het vreemde licht plots de hoogte in. Hillary Clinton beloofde tijdens haar campagne dat ze als presidente alle informatie zou vrijgeven over de mysterieuze basis Area 51. Nóg een reden om het jammer te vinden dat Donald Trump het uiteindelijk heeft gehaald in de presidentsrace.

8| Logische verklaring

Het overgrote deel van de ufo-waarnemingen valt perfect te verklaren: vaak gaat het gewoon om weerballonnen, vliegtuigen, satellieten, zeldzame wolken of heldere planeten. Soms blijft de waarneming onopgehelderd. Zoals in 2014, toen het Zweedse leger een zoekactie organiseerde in de Baltische Zee, omdat er een uso (een ongeïdentificeerd object onder water) was gesignaleerd. De Russen ontkenden alvast dat het één van hun onderzeeërs was.

9| Religieuze inspiratie

Ufo’s hebben veel religieuze bewegingen geïnspireerd. Ze spelen een belangrijke rol in het geloof van Scientology en Nation of Islam. Vooral berucht is de Heaven’s Gate-sekte, waarvan de leden geloofden dat de komeet Hale-Bopp, die in 1997 helder zichtbaar was, vergezeld was van een ufo die hen kwam ophalen. Opdat hun ziel naar het ruimteschip kon getransporteerd worden, pleegden 39 leden van de sekte collectief zelfmoord.

10| Bel de hulplijn

Zelf iets vreemds gezien in het zwerk? Dan kunt u dat aangeven bij het Belgisch UFO-meldpunt. Volgens hun website werden dit jaar 131 waarnemingen gedaan in ons land. De recentste zijn ‘een lichtverschijnsel tijdens sneeuwval’ in Booischot, een ‘blauw licht’ in Brussel en ‘enkele heldere rode, groene en witte flikkerende lichten’ in Alken. Als u tijdens de feestdagen iets ziet, kan dat natuurlijk ook gewoon aan het promillage alcohol in uw bloed liggen.