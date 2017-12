Bosse Vikingson (Zweedse journalist en IKEA-expert) «IKEA is zo ontzettend geliefd bij de Zweden dat het nieuws voor heel wat beroering zorgt. Sommigen houden er niet van dat de goede naam van het bedrijf wordt besmeurd, zelfs al liggen de bewijzen op tafel. Gelukkig vinden steeds meer mensen dat de waarheid boven moet komen. Zes jaar geleden maakte ik de best bekeken reportage uit de Zweedse tv-geschiedenis. Daarin beweerde ik al dat de oprichter van IKEA, de nu 91-jarige Ingvar Kamprad, zich bezondigde aan belastingontwijking. Ik heb toen enorm veel boze reacties gekregen.»

HUMO Belastingontwijking is ook heel on-Zweeds. Eén van uw landgenoten vertelde me ooit dat de belastingdienst Skatteverket het populairste overheidsdepartement van het land was.

Vikingson «Dat klopt. IKEA probeert zich al decennialang een voorbeeldig profiel aan te meten. Iedereen slikt dat verhaal voor zoete koek, maar het vertoont steeds meer barsten. Samen met een Zweedse collega onderzocht ik de betrokkenheid van IKEA bij LuxLeaks. We konden precies reconstrueren hoe ze belastingen ontweken in België en Nederland, we hadden zelfs de documenten met de handtekeningen van de bedrijfsleiders. Een jaar geleden kreeg Eurocommissaris Margrethe Vestager dat artikel onder ogen. Ze las het met veel interesse. Haar aankondiging van een Europees onderzoek is daar een rechtstreeks gevolg van.»