Hans Teeuwen: 'Wat zoek ik in een vrouw? In de eerste plaats: seks'

'Ja cabaretiers zijn nu eenmaal narcistisch'

Wat heeft u van uw moeder geleerd?

'Geleerd weet ik niet, maar geërfd heb ik haar muzikaliteit. Ze zong mooi, het Ave Maria en Schubert, in de kerk. Ze nam mij mee naar concerten. Zij zag een muzikale carrière wel zitten voor mij. Ik had talent, maar als het moest, ging voor mij de lol eraf.'

Zelf maakte ze geen carrière in de muziek?

'Ze hikte er tegenaan. Drie kinderen opvoeden is niet niks, al was het nooit een juk voor haar, dus het had best gekund. Maar als je echt goed wilt worden, moet je daar alles voor doen en daar had ze geen zin in. Ze verzon excuses om niet naar zangles te hoeven.'

'Er is door mijn ouders hard geprobeerd mij in het gareel te krijgen, maar wat ze van mij wilden, kon ik niet'

Wat heeft u van uw vader geleerd?

'De belangrijkste levensles was om niet naar hem te luisteren. Hij was behoorlijk teleurgesteld over hoe dit aanvankelijk zo veelbelovende jongetje de verwachtingen niet waarmaakte. Op school kon ik mij slecht verhouden tot wat men mij probeerde te vertellen. Als ik intuïtief geen belangstelling had, kon ik het mij niet eigen maken. Dat werd gezien als een daad van verzet, als luiheid ook. Er is door mijn ouders hard geprobeerd mij in het gareel te krijgen, maar wat ze van mij wilden, kon ik niet en wat ik wel kon, wist ik niet. Op de tast ben ik mijn eigen gang gegaan en sindsdien weet ik dat ik me door niemand iets moet laten vertellen.'

Wanneer ontdekte u uw komische talent?

'Rond mijn 16de. Nog voor ik een grap gemaakt had, anticipeerde de klas er al op dat ik dat zou gaan doen, zodat de leraar zei: 'Ja Hans, ga er maar uit.' 'Maar ik heb helemaal niks gezegd!', riep ik dan. Mijn leven draaide om de pauzes.'

Geeft het een gevoel van macht als anderen om u lachen?

'Toen ik een tijdje blowend rondliep, hield het mij wel op de been. De spanning en de verwachting als ik eraan kwam, die voelde ik en anderen ook. Maar intussen ging ik juist gebukt onder het idee dat het niet goed was wat ik deed. Ik voelde eerder schuld dan macht.

'Mijn eerste succes met iets wat ik van tevoren bedacht had, was op de Toneelschool met het liedje Kerstmis in Holland. Iedereen zong het, een week lang liep ik op wolken. Maar machtsgevoel leer je wel af in mijn vak. Je hoeft maar even de verkeerde kant op te gaan of je krijgt een bak haat over je heen. Tegenover die collectieve intelligentie van het publiek ben je maar een klein mannetje. Dus macht, nee. Het is meer een gevoel van controle over wat je doet.'