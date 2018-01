Comédienne Lies Lefever is vandaag op 37-jarige leeftijd overleden. Ze verwierf naam en faam toen ze in 2009 het voorprogramma van Kamagurka verzorgde. Haar eerste eigen volwaardige comedyshow ‘Meisje van Plezier’ ging datzelfde jaar in première, waarna ze samen met Philippe Geubels door het land tourde. Herlees hier een openhartig interview met de toen 30-jarige Lies Lefever.