Toutpartout Sessions: Mary Lattimore en haar harp

Vandaag hebben we de jonge Amerikaanse harpiste Mary Lattimore. Ze werkte al eerder samen met toonaangevende artiesten als Kurt Vile, Thurston Moore en Steve Gunn en bracht al meerdere goed ontvangen soloplaten uit. Lattimore heeft haar hart verbonden aan de Lyon & Healy Concert Grand harp, waarmee ze een moderne en experimentele laag legt op een klassieke sound. De Amerikaanse muziekblog Pitchfork beschreef haar relatie met haar harp als volgt: "Lattimore’s harp is more than just the wellspring for her art and her livelihood, but a life companion."

De sessie werd opgenomen tussen Jezusbeeld en een prachtig orgel in de Sint Martinus kerk in Drongen.

Toutpartout is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. De eerdere sessies en meer over de locaties, kun je hierzo vinden.