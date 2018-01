Vraagt u zich soms af hoe de personages uit 'Star Wars' of 'The Avengers' eruit zouden zien in een 16e eeuwse context? Neen? Wij ook niet, maar de Franse fotograaf Sacha Goldberger vroeg het zich wel af. In de fotoreeks 'Super Flemish by Goldberger' portretteert hij dan ook figuren als Chewbacca, Catwoman, The Hulk en Spiderman in een renaissancistische setting. Het is eens iets anders.