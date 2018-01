Ignace Vandewalle over de 'illegale' Ghelamco Arena: “Paul Gheysens kreeg zoveel cadeaus dat je je afvraagt: wat heeft die Gentse politici bezield?”

‘De illegale Ghelamco Arena: als politici zich met voetbal gaan bemoeien.’ Op basis van die titel probeerde Ghelamco-baas Paul Gheysens het boek van Ignace Vandewalle uit de rekken te houden. Hij ving bot bij de rechter. Toch trof zijn intimidatiepolitiek doel: uitgeverij Doorbraak durfde het boek niet meer uit te brengen uit schrik voor meer rechtszaken. De auteur lanceerde het dan maar in eigen beheer. “Ik neem een groot risico, maar als de waarheid niet meer mag verschijnen, zitten we in Turkije.”

Het boek wordt pas woensdag voorgesteld, maar in een interview met Humo, dat dinsdag verschijnt, geeft auteur Ignace Vandewalle al heel wat prijs.

'Gheysens won de jackpot, hij verdient twee keer aan dit project'

Vriendjespolitiek

Vandewalle zegt dat voor de bouw van de Ghelamco Arena de wet op de overheidsopdrachten twee keer werd overtreden. “Normaal krijgen alle geïnteresseerde bedrijven een eerlijke kans om zo’n megaproject binnen te halen. Dat verkleint het risico op vriendjespolitiek. Maar bij de Ghelamco Arena is er geen openbare aanbesteding geweest. Dat is nochtans wettelijk verplicht als de investering voor meer dan 50% met overheidsgeld wordt gerealiseerd. Vanaf het begin was duidelijk dat de stad 80% van de investering voor haar rekening nemen. Maar Gent-voorzitter Ivan De Witte en burgemeester Daniël Termont deden het project cadeau aan hun zakelijke vrienden: het Gentse architectenbureau Bontinck, dat opvallend vaak voor de stad werkt, en het Optima van Jeroen Piqueur, dat op regelmatig basis etentjes organiseerde voor het volledige stadsbestuur.”

In 2011 nam Ghelamco het project over van Optima. Maar ook toen was er van een openbare aanbesteding geen sprake. Het stadsbestuur geeft dat ook toe.

Euromillions

De bouw van de Ghelamco Arena kostte uiteindelijk 56 miljoen euro, waarvan de stad Gent 40 miljoen euro voor haar rekening nam. Vandewalle zegt dat het stadsbestuur zich flink liet rollen door zoveel te investeren. “Gheysens won de jackpot, hij verdient twee keer aan dit project. De bouw van het stadion en de parking leverde hem al massa’s geld op. Want in tegenstelling tot Optima is Ghelamco een bouwonderneming. Daarnaast kreeg hij ook de aanlendende projecten in de schoot geworpen: de winkelruimte, de kantoorgebouwen, de Brico-vestiging, het Arteveldehotel. Optima had die zaken nodig om geld te verdienen aan het project, voor Gheysens was het pure bonus. De stad heeft ook de gronden voor het stadioncomplex aan spotprijzen verkocht. Zelfs de bestemming van de gronden werd gewijzigd, allemaal om Gheysens en de club ter wille te zijn. Ghelamco heeft zo veel cadeaus gekregen dat het vragen oproept: wat heeft die politici bezield?”

Gratis abonnementen & etentjes

AA Gent schenkt al jaren gratis abonnementen aan rechters, schepenen en de politie. Vandewalle heeft daar bedenkingen bij. “Eind vorig jaar gaf schepen Elke Decruynaere in 'De Zevende Dag' toe dat alle schepenen een gratis abonnement hebben. Ze krijgen daar bovenop nog gratis parking en gratis etentjes in de loges. Ik heb een verslag van het Gentse schepencollege van 2015 waarin staat dat daarvoor 5.000 euro wordt vrijgemaakt. Daar kan je al flink voor eten en drinken, hè? Ook de bestuurders van de stadsbedrijven SOGent eten in de skyboxen van de club op kosten van de belastingbetaler. Ondertussen betaalt de gewone Buffalosupporter twee keer: voor zijn dure tickets én voor het nieuwe stadion, dat met tientallen miljoenen van de stad werd neergepoot.”

'Als we toestaan dat overheden eigenaar worden van een voetbalploeg, is het hek van de dam'

Gent heeft aandelen in AA Gent

Uit het boek blijkt ook dat de stad Gent aandeelhouder is van de club, via stadsbedrijf nv Buffalo. Vandewalle: “Als we toestaan dat overheden eigenaar worden van een voetbalploeg, is het hek van de dam. Eersteklassevoetbal is niets anders dan bedrijven die tegen elkaar strijden. Dat mag je niet manipuleren met overheidssteun. Als we in Vlaanderen geen werk maken van de politieke ontvoogding van de sport, gaat ze eraan kapot.”

Het hele interview met Ignace Vandewalle staat dinsdag in Humo.