Ignace Vandewalle: 'Daniël Termont manipuleerde documenten in de Optima-commissie'

In zijn boek ‘De illegale Ghelamco Arena: als politici zich met voetbal gaan bemoeien’ klaagt auteur Ignace Vandewalle de verwevenheid aan tussen het Gentse stadsbestuur, AA Gent en enkele ‘bevriende ondernemers’. Het gaat om Optima en het architectenbureau Bontinck , die aanvankelijk allebei werden betrokken in de deal voor het nieuwe stadion. In een interview dat morgen in Humo verschijnt, beschuldigt Vandewalle de Gentse burgemeester zelfs van schriftvervalsing.

Vandewalle verwijst naar een incident in de Optima-commissie die hij op de voet volgde, omdat daarin werd onderzocht of er sprake was van vriendjespolitiek tussen het stadsbestuur en Optima.

'Op de zitting van 5 september 2016 stond Johan Deckmyn van het Vlaams Belang plots te zwaaien met een verslag uit 2005”, vertelt Vandewalle. In dat verslag stond naast een passage waarin burgemeester Frank Beke voorkwam, in grote letters ‘WISSEN’ geschreven. Verderop in het verslag stond ‘IDEM’. Verschillende gemeenteraadsleden hadden twee versies van dat verslag. Eentje mét en één zonder ‘correcties’. Blijkbaar had de ambtenaar die alle documenten moest bezorgen aan de commissieleden per ongeluk het onbewerkte document ook meegestuurd. Termont gaf in de commissie toe dat hij zelf de opdracht had gegeven om die passages te wissen. Daarmee bevestigde hij dat alle documenten die in de commissie werden besproken eerst via zijn bureau waren gepasseerd, zodat hij ze kon controleren en redigeren. Wat was die hele Optimacommissie nog waard, als de burgemeester de documenten liet manipuleren?'



DE BESTE WIJNKELDER

Vandewalle zegt ook dat Optima-baas Jeroen Piqueur in de commissie toegaf dat hij regelmatig etentjes organiseerde voor het ganse schepencollege. 'Termont bevestigde dat, maar zei dat ‘we dat ook voor anderen bedrijven doen’. Vreemd, toch? Philip De Hulsters, een financieel consultant die eerst voor Ethias en later voor Optima werkte, zei dat er een gezonde competitie bestond tussen Ethias, Dexia en de Oost-Vlaamse intercommunale TMVW over wie de beste wijnkelder had. Ik vond dat zeer bizar. Willen we dat onze politici zich voortdurend laten paaien met dure etentjes door grote bedrijven? Is dat geen corruptie? Het is alleszins het klimaat waarin de deal voor het nieuwe stadion werd beklonken, met de belastingbetaler als grote slachtoffer.'