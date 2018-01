Tien vragen over Alzheimer

1. Waarom krijgen steeds meer mensen alzheimer?

Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie (70 procent). Het risico op de ziekte neemt toe naarmate je ouder wordt. Omdat de bevolking vergrijst, stijgt het aantal mensen met dementie explosief.

2. Wie lopen het risico op de ziekte van Alzheimer?

De ziekte komt vaker voor bij vrouwen (een op de drie) dan mannen (een op de zeven). Vrouwen worden ouder dan mannen en ontwikkelen de ziekte vaak op een leeftijd waarop mannen al zijn overleden. Daarnaast tonen studies aan dat binnen een bepaalde leeftijdsgroep meer vrouwen dan mannen dementie krijgen.

Waarom dit zo is, is nog niet bekend. Ook jongere mensen kunnen alzheimer krijgen. Volgens professor Marcel Olde Rikkert van het Radboudumc Alzheimer Centrum spelen leefstijl en aanleg een grote rol in de ontwikkeling van de ziekte. 'Leefstijl nog meer dan aanleg.'