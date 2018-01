VTM-journalist Boudewijn Van Spilbeeck wordt Bo

Het VTM-nieuws had gisteren een opvallend nieuwtje te melden over één van de medewerkers op de redactie: journalist Boudewijn Van Spilbeeck gaat vanaf nu door het leven als Bo Van Spilbeeck.

In een persoonlijk bericht na afloop van het journaal gaf Bo tekst en uitleg. Ze is al enkele maanden in behandeling bij het transgenderteam van het UZ Gent en volgt er een hormonentherapie. Ze verklaarde ook dat ze de komende zes maanden niet op het scherm te zien zal zijn omdat ze enkele 'vervrouwende ingrepen' zal ondergaan.

Zelf wist ze al van haar 8ste dat ze liever een meisje was, maar ze begrijpt dat het voor veel mensen als een verrassing zal komen, zo legde ze vanmorgen uit in de Ochtendshow van Q-Music.

Daarna begon ze voor 't eerst in haar leven als vrouw aan haar werkdag op de nieuwsredactie en is enorm blij met de positieve reacties van de vloer. De komende zes maanden zal ze dus even niet meer als schermgezicht fungeren, maar werkt ze wel verder achter de schermen. Ze is er vast van overtuigd dat ze na alle gewenste ingrepen opnieuw haar rol als schermgezicht zal opnemen.

Cathérine Moerkerke heeft Bo enkele maanden gevolgd en brengt haar verhaal vanavond op VTM.