Migraine voor dummies: vijf weetjes over hoofdpijn

Lees vooral ook ons grote interview met de Nederlandse topexperts Michel Ferrari en Joost Haan over hoofdpijn. 'Migraine is geen aanstelleritis, geen hysterie en geen welvaartsziekte. Het is een hersenaandoening'.

1 Pijnstillers kunnen het erger maken

Als je hoofd drie maten te klein voelt, sla je al snel twee aspirines achterover. Maar wie geregeld last heeft van hoofdpijn, kan die erger maken met pijnstillers. Een gemiddeld gebruik van twee dagen per week of meer, kan een vicieuze cirkel veroorzaken. Haan: ‘Je kunt beter zes paracetamols op één dag slikken dan wekenlang elke dag een halve.’