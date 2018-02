De penis: over lengte, viagra en besnijdenis

Professor Hubert Claes is uroloog en auteur van ‘Ongehoorzame Jongens’, een handig naslagwerk als je iets wil weten over penissen, vooral als er hier en daar wat begint te haperen. In 2006 interviewden we hem nadat we een groot aantal mannen over hun penis hadden bevraagd, voor Valentijnsdag diepten we het op uit ons archief.

HUMO Wat me opvoel tijdens alle gesprekken was dat mannen vaak het gevoel hebben dat de vrouwen aan de touwtjes trekken, en dat zij in het slechtste geval harlekijnen zijn.

PROFESSOR HUBERT CLAES “Dat is mijn ervaring in de spreekkamer ook. De patiënten die ik een behandeling aanraad – pilletjes, en als die niet werken, de injectie – zeggen mij bijna allemaal dat hun vrouw beslist of ze het middel gebruiken, en wanneer. Ik stel ook vast dat de meeste mannen pas hulp zoeken op het moment dat hun erectieprobleem een bedreiging vormt voor hun relatie. Mannen van zo’n vijfenveertig jaar bij wie de erectie wat begint te haperen en die ook wat minder goesting hebben, laten dat vaak twee, drie jaar aanslepen, en compenseren door wat harder te gaan werken, wat meer te gaan golfen, of wat meer met de kameraden op stap gaan. Pas wanneer hun vrouw hen opeens tot de orde roept en zegt ‘Je moet hier iets aan doen, anders hoeft het voor mij niet meer’, of: ‘Er gebeurt niks meer. Volgens mij heb jij een ander!’ krijgen wij hier dringende consultaties, omdat ze hun vrouw en hun kinderen niet willen verliezen. Iedereen denkt wel dat mannen die Viagra, Levitra ofCialis kopen alleen maar uit zijn op seks en met niks anders in hun hoofd zitten, maar mijn ervaring is dat helemaal niet.”

HUMO Kennelijk hebben, begreep ik uit de verhalen, veel mannen een punt waarop hun penis het heft in handen neemt en hun verstand het even laat afweten.

CLAES “Dat zal wel, maar mannen komen daar bij mij natuurlijk niet over klagen. De penis is in eerste instantie een voortplantingsmechanisme, en in Darwinistische termen zijn wij natuurlijk gemaakt om zo snel mogelijk met zo veel mogelijk mensen coïtus te hebben. Maar of je aan die oerdrang nu wel of niet toegeeft, heeft natuurlijk met je karakter te maken.”

HUMO De man is ook meer dan ik dacht geproduceerd met de maat van hun apparaat. Iedereen meet ‘m wel eens, en heel wat vrienden vroegen me hoe ze dat eigenlijk moesten doen.

CLAES “Is meten niet vooral iets dat jongens doen tijdens hun puberteit, op het moment dat ze hun seksualiteit leren kennen? Nu, de maat van de penis is in slappe toestand van geen belang. Wat telt, is hoe groot hij wordt op het moment van erectie, en om dat na te gaan, is er maar één objectieve manier: bij de patiënt een erectie uitlokken en dan echografisch de lengte van de zwellichamen meten. Die zijn ergens tussen de zestien en eenentwintig centimeter lang. Van een te kleine penis spreken me alleen als het echt gaat over een micropenis, maar zo zien we er in de universitaire centra in Vlaanderen maar twee of drie per jaar. Je kan daar weinig aan doen. We kunnen alleen een prothese plaatsen, maar je moet goed nadenken voor je daar aan begint, want dan is het gedaan met de spontane seksualiteit.”

HUMO Hoe zit het met de mythe van de goed geschapen Afrikaan?

CLAES “Over het algemeen hebben Aziaten kleinere penissen dan de Europeanen, en is die van de Europeaan ook weer iets kleiner dan die van onze zwarte medemens. Over vagina’s weet ik niet veel, maar in ieder geval zijn vrouwen in Azië ook wat kleiner geschapen dan blanke vrouwen, die op hun beurt weer iets kleiner zijn dan zwarte vrouwen. Maar dat is een gemiddelde.”

HUMO Mannen denken bijna allemaal dat er een verband is tussen hun maat, en de graad van tevredenheid bij de vrouw.

CLAES “Ik denk dat als vrouwen beginnen te klagen over de lengte of dikte van de penis, ze eigenlijk andere dingen op die man aan te merken hebben. Uit internationale enquêtes blijkt duidelijk dat vrouwen de relatie in zijn geheel belangrijker vinden dan seks. En als het dan over seks gaat, hechten ze er duidelijk meer belang aan dat de erectie voldoende lang duurt dan dat de penis groot is in volume. Mannen moeten dus van het idee af dat de maat ertoe doet. Het is veel belangrijker een goeie en langdurige erectie te hebben, en niet te snel klaar te komen. De klacht die de laatste vijf jaar het meest is toegenomen, is die over ejaculatio praecox. We zien meer en meer mannen die daarvoor op consultatie komen.”

HUMO Waarom is dat?

CLAES “Omdat mannen er meer over durven te spreken, maar ook omdat vrouwen veeleisender worden. We zien nu ook dat zelfs oudere mannen die al heel lang een relatie hebben en die dachten dat hun vrouw wel content was, nu geholpen willen worden. Pas op: veel koppels hebben als referentie voor seksualiteit alleen maar hun eigen seksleven. De grootste gemene deler zijn niet degenen die erover praten en schrijven, en die al tientallen ervaringen hebben. Maar goed, we merken dus dat die ‘gewone’ vrouwen over seksproblemen in de Flair en zo lezen, en nu ook beginnen te zeggen: ‘als jij altijd zo snel klaarkomt, dan hoeft het voor mij niet meer’. Als een vrouw beslist dat ze drie kinderen wil, en ze heeft die drie kinderen, dan begint ze het daarna wel belangrijk te vinden dat als ze seks hebben, die kwalitatief een beetje goed is.”

HUMO Is ejaculatio praecox een psychisch of een technisch probleem?

CLAES “In mijn ogen is het een technisch probleem: bepaalde zenuwbanen werken sneller dan ze zouden moeten.”

HUMO Is het op te lossen?

CLAES “De seksuoloog kan je de squeeze-technieken aanleren – je moet op het cruciale moment vlak onder de eikel knijpen – maar daarvoor moet je als koppel in behandeling gaan. Voor een man die alleen datoplossen, is dat niet evident. Er wordt hard gezocht naar medicatie, maar die is er ngo niet. Alleen bepaalde antidepressiva hebben onrechtstreeks een remmend effect, maar die kun je niet te pas en te onpas voorschrijven. Iemand met een besneden penis kan wel vaak wel de zaadlozing langer uitstellen. Sommige doktoren besnijden mannen daarom ter voorkoming van ejaculatio praecox, maar je mag het zeker niet als oplossing zien. Het effect is vaak minder groot dan beloofd.”

HUMO Is een besneden penis niet juist gevoeliger?

CLAES “Neen. Bij een besneden penis is het stuk huid dat over de eikel heen zit weggesneden. Onder die huid zit een slijmvlies, en als dat wordt blootgesteld vormt er zich een hoornlaag, waardoor de eikel juist minder gevoelig wordt.”

HUMO Kan het zijn dat de besnijdenis ooit in het leven is geroepen om masturbatie tegen te gaan?

CLAES “Neen, op masturbatie heeft het geen enkel effect. Dat werkt bij een besneden penis even goed. Joden en Moslims besnijden hun kinderen, en in Canada en de Verenigde Staten doen ze het ook. Het heeft nu vaak een religieuze connotatie, maar volgens mij zijn woestijnvolkeren het in eerste instantie gaan doen omdat er veel infecties optraden, en een besneden penis is nu eenmaal veel hygiënischer. Europese jongens die het niet laten doen, kunnen laten problemen bij de erectie krijgen als de voorhuid niet breed genoeg is en niet voldoende meegeeft. In dat soort gevallen doen we de ingreep bij hen ook.”

Bloed en tranen

HUMO Dat de penis goed blijft functioneren, is voor mannen kennelijk een grote zorg.

CLAES “En toch neemt zijn kracht af. Daar komt niemand onderuit. Alle mannen hebben de beste erectie op zestien jaar, en vanaf dan gaat het alleen maar bergaf – wat er op café ook verteld wordt. Dat mannen beweren dat ze op hun veertigste minder snel klaarkomen en dat ze meer ervaring en kennis van zaken hebben, is allemaal correct – maar dat hun erectie fysisch beter is, staat in directe tegenspraak tot de wetenschap. Beweren dat je beter presteert op je veertigste dan op je twintigste, is hetzelfde als zeggen dat je de voerhonderd meter sprint sneller kunt lopen op je veertigste. Iedereen weet dat het niet waar is.”

HUMO Wat gebeurt er dan met de penis als hij ouder wordt?

CLAES “Kijk,, om een goeie erectie te hebben is het nodig dat er snel voldoende bloed in je penis terechtkomt wanneer je seksueel gestimuleerd wordt. Maar de bloedvaten die het bloed naar de penis moeten voeren, zullen met het ouder worden verkalken, als je veel rookt en een hoog cholesterolgehalte hebt, gaat dat nog wat sneller. Ten tweede zullen de elastische vezels van de zwellichamen zich bij het ouder worden omzetten in minder soepele vezels, waardoor ze minder gemakkelijk zwellen. Dat is hetzelfde proces dat je huid ten deel valt als je rimpels krijgt. Dat proces slaat – ook al is het niet afhankelijk van je manier van leven – bij de ene man sneller toe dan de andere. De cijfers wijzen uit dat 50% van de mannen relatief vroeg hiermee problemen krijgen.”

HUMO De man met het hartinfarct zei dat het bloed wel naar zijn penis stroomde, maar gewoon even hard terug wegliep.

CLAES “Dat zullen ze hem vorger ook wel zo gezegd hebben. Tot vijftien jaar geleden dachten we dat erectiestoornissen ermee aan te wijten waren dat het bloed niet in de penis bleef door slecht werkende terugslagkleppen in de aderen. Maar nu weten we dat het daar niet aan ligt, en dat het probleem zich puur situeert in de slagaders en de zwellichamen zelf.”

HUMO Wat doen de pillen?

CLAES “Als je seksueel geprikkeld wordt, sturen de hersenen via het ruggenmerg en de zenuwbanen neurotransmitters naar de zwellichamen, die zich daardoor ontspannen en bloed beginnen aan te zuigen. Normaal gesproken worden die neurotransmitters na enkele milliseconden alweer afgebroken. Alle drie de pillen – Viagra, Levitra en Cialis – remmen die afbraak af. Daardoor neemt de concentratie van de neurotransmitters toe, zuigen de zwellichamen langer en sneller bloed aan, zodat de erectie langduriger standhoudt.”

HUMO Geeft Cialis echt zesendertig uur een erectie?

CLAES “Ja. Niet dat je een erectie hebt van zesendertig uur, zoals iedereen denkt. Maar Viagra en Levitra werken snel en krachtig – binnen een uur en gedurende een uur of vijf. Cialis werkt minder snel, iets minder krachtig, maar langdurig, en is handig voor mensen die meerdere malen betrekkingen willen hebben binnen zesendertig uur.”

HUMO Vrienden vroegen me deze week ineens waarom hun erectie het vaak begeeft zodra ze hem een condoom proberen aan te trekken.

CLAES “Ja. Bij oudere mannen zijn de problemen meestal van puur technische aard. Bij jonge mannen zijn ze of technisch – of psychologisch, al vind ik dat eigenlijk een te groot woord. Bij hen gooit de adrenaline roet in het eten. Adrenaline komt in ons bloed als reactie op elke aanval van buitenuit: als je het koud hebt, als je je kwaad maakt, als je bang of gestresseerd bent. Vandaar dat je bibbert van de kou, bibbert van angst en bibbert van colère. Als je penis krimpt in koud water, is dat het werk van adrenaline. Dus als je wat gestresseerd bent omdat je weet dat je penis het ooit al eens heeft laten afweten, of omday te omstandigheden niet zo ideaal zijn, of omdat het de eerste keer is en je bang bent om af te gaan als een gieter, dan zal er meer adrenaline door je lichaam stromen, en zal de erectie automatisch minder goed zijn. Meet je penis dus vooral niet als je bang bent dat hij kleiner is dan gemiddeld, want die angst zal hem op het meetmoment laten krimpen, en dan doe je jezelf geen recht aan. Het adrenalineprobleem speelt nu meer dan vroeger, omdat vrouwen de laatste decennia op seksueel vlak veeleisender zijn geworden. Ik zie hier nu soms echt jonge jongens die daar het slachtoffer van zijn. Ze hebben hun eerste relaties met een meisje dat al meer ervaring heeft, en dat zodanig verwijtend en veeleisend is dat de jongeman in kwestie al zijn zelfvertrouwen verliest. Je moet hem dat dan weer helpen herstellen.”

HUMO Bij opwinding voel je toch ook je adrenaline stromen?

CLAES “Dat is zo. Dat is gezonde adrenaline. Ik weet ook wel dat er mannen zijn die erop kicken het eens te kunnen doen op een trein of in een lift, of andere minder ideale omstandigheden, maar dat is toch, zeg maar, een speciale soort. Dat is niet weggelegd voor het merendeel van de mannen.”