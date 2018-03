Eerste beelden 'Call of Duty: Black Ops 4', gruwelijke live trailer van 'FarCry 5' en 'Super Smash Bros' komt naar de Switch

‘Forget What You Know’: met die slogan kondigt gameontwikkelaar Activision de vierde versie van haar succesvolle ‘Call of Duty: Black Ops’-serie aan. Na de flop van ‘WW II’ vorige maand beseffen de makers dat ze zich geen nieuwe misstap kunnen permitteren. Toch zijn wij niet meteen onder de indruk van de nieuwe ‘Blacks Ops 4’-teaser, want daar is naast de releasedatum in oktober helemaal niks op te zien.

We wisten al langer dat Ubisoft niet terugdeinst van live trailers, maar deze moet wel de gruwelijkste tot nog toe zijn. In het filmpje zien we slechterik Joseph Seed aan het werk, die als radicale priester van de cult ‘Eden Gate’ de dochter van ex-priester Jerome tijdens het dopen verdrinkt. Nog even wachten tot 27 maart – het komt nu wel erg dichtbij - en dan kan als je als Deputy Sheriff Seed eigenhandig te lijf gaan in wat één van de games van 2018 moet worden!

Eindigen doen met een tikkeltje nostalgie. Want Nintendo brengt de populaire 'Super Smash Bros' binnenkort uit op de Switch-console! In een gloednieuwe teaser dat het Japanse bedrijf vanmorgen loste, valt te zien dat onder andere de mannetjes uit de Splatoon-series, Link en Mario himself meedoen in het spel. De aankondiging van de nieuwe 'Smash' is nog maar het begin, Nintendo brengt dit jaar nog games als ‘Captain Toad’ en ‘South Park: The Fractured But Whole’ uit op de Switch.