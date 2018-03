Hoewel het leven van bekende acteurs en muzikanten vaak tot op de voet gevolgd wordt – sorry, wij maken er ons zelf ook schuldig aan - , slagen sommigen onder hen er toch in om aspecten van zichzelf verborgen te houden. Enfin, tot nu dan, want deze foto's tonen de verborgen gaves van 20 bekendheden, waaronder Michael Jackson en Jim Carrey. Na het bekijken van de fotogallerij mag je gerust even goed uitwenen op de schouder van je vriend(in), want ook wij vinden dat talent allesbehalve eerlijk verdeeld is.