Pasen: wat valt er te vieren?

De echte muziekliefhebber haalt de schouders op bij alle brol die op de gelekte affiche van Pukkelpop staat. Het ware muzikale hoogtepunt van het jaar valt immers deze week, in de aanloop naar Pasen. Weldra zal overal de ‘Matteüspassie’ van J.S. Bach weergalmen, met bezoekersaantallen waar ze in Kiewit enkel van kunnen dromen. Wat maakt de ‘Matteüspassie’ zo populair?

Sigmund Haentjens (musicoloog) «Aan de muziek zal het niet liggen. De passie is een voortkabbelende brij van testosteronvrij gezang in een bad van galm, want ze voeren die rommel steeds uit in een kerkgebouw. Beetje Bazart-achtig dus.»

HUMO Toch grijpt het iedereen diep aan.

Haentjens «En of! Ongeneeslijke vluchtmisdrijvers, cokeverslaafde mensenhandelaars en hardgekookte potenrammers komen na een uitvoering snotterend de kerk uit. En dit jaar zal het dieper snijden dan ooit.»

HUMO Waarom?

Haentjens «Onlangs was ik in de Standaard Boekhandel in Antwerpen. De helft van de vloer is daar ingenomen door boeken over het Romeinse Rijk. Sinds Bart De Wever zei dat het N-VA-programma werd geschreven door keizer Claudius is de Oudheid razend populair in de Koekenstad. Er wordt in sommige cafés al meer Latijn gesproken dan Antwerps. Maar de Matteüspassie zal bij velen de ogen doen opengaan.»

HUMO Omdat de Romeinen Jezus aan het kruis hebben genageld?

Haentjens «Precies. En het botert al lang niet meer tussen de christendemocraten en de N-VA, en dat voedt de angst.»

HUMO Bedoelt u de angst dat de N-VA christenen zal gaan vervolgen?

Haentjens «Hun rolmodellen waren daar in elk geval erg bedreven in. Ik zou maar eens nalezen wat die rare keizer Claudius daarover te zeggen had. Voor je het weet, wordt Rik Torfs voor de leeuwen gegooid. Dan zal het gauw gedaan zijn met dat monkelende tsjevengezeur! Nee nee, ik maak maar een grapje. Het heengaan van Rik Torfs zou een groot verlies zijn voor de... euh... Heb je nog een vraag?»

HUMO Jazeker. Kijkt u uit naar Pasen?

Haentjens «Het wordt een zwarte dag. Tienduizenden oma’s zullen zich uitsloven om een feestelijke brunch in elkaar te flansen: narcissen en pluchen kuikentjes op de tafel, en als hoogtepunt tien kilo chocolade-eitjes in de tuin. Maar die dag wordt de Ronde van Vlaanderen gereden. Drie kwart van het gezelschap zal gauw een croissant en iets met de onvermijdelijke zalm en kruidenkaas door de keel proppen, en meteen voor de tv gaan zitten. Gedaan met de gezelligheid. En de kindertjes maar blèren om die eitjes.»

HUMO Samen televisie kijken kan toch ook gezellig zijn?

Haentjens «Ja, maar niet als alle nonkels, onder invloed van goedkope cava, heel de tijd naar het scherm zitten te roepen. ‘Maar wat zegt gij nu! Zijt ge blind, Wuyts? Die gast kent niks van de koers!’

»Dat is het drama van sport op televisie. Er wordt niet gekeken om de wielrenners te bewonderen, maar om af te geven op Michel Wuyts, terwijl die man alleen maar plichtsgetrouw zijn beroep uitoefent.

»Bij de bakker doe je dat toch ook niet, een beetje gaan fulmineren? ‘Wat zegt ge, goed weer vandaag? Zijt gij misschien een meteoroloog? Het is maar twaalf graden, terwijl het er statistisch veertien zouden moeten zijn. En uw koffiekoeken waren vorige zondag te hard gebakken. Nee, niet die met pudding en chocolade, ik heb het over die langwerpige met krenten, dat weet ge goed genoeg, maar daar hoor ik u niet over. Nee, ge begint gauw over het weer. Beetje laf, vindt ge dat zelf niet? Bovendien, als ge heel de dag veilig achter de toonbank staat, wat maakt het dan uit wat voor weer het is, zolang er geen tornado het dak van uw bakkerijtje rukt? Weinig, zou ik denken. Zwijg dus maar over dat weer. En verontschuldig u misschien voor die koffiekoeken van vorige week. Wat zegt ge, zo’n krentenkoek mag best wat knapperig zijn? Komaan zeg, strooi er dan ineens wat nachochips over, of houtkrullen!’

»Ach, de mensen maken zich veel te snel druk om niets. Ze zouden beter eens tekeergaan tegen die eeuwige zalm en kruidenkaas, want dát is pas om misselijk van te worden. Letterlijk.»