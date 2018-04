10 jaar Femen, 10 jaar blote borsten in de strijd voor gelijkheid (fotospecial)

Vraag een aantal willekeurige mensen op straat wat er eerst in hen opkomt wanneer ze aan 'Femen' denken en het antwoord zal veelal 'borsten' zijn. Best ironisch voor een beweging die zich onder andere inzet tegen de (seksuele) objectivering van de vrouw, maar goed. Vandaag is het exact 10 jaar geleden dat Anna Hutsol de protestgroep oprichtte. Of was het de zelfbenoemde patriarch - opnieuw, best ironisch - Victor Svyatski? Geen mens die het zeker weet, maar dat Femen in die 10 jaar de boel al eens op stelten zette begeleid door een borst of twee, staat vast. Een terugblik in 12 beelden van 10 jaar protest tegen het patriarchaat en de bijbehorende schimmige politieke figuren zoals Berlusconi en Putin; het door Barbie en de modewereld geconstrueerde ideaalbeeld van de vrouw; en vrouwonvriendelijke wetten zoals het rijverbod voor vrouwen in Saoudi-Arabië of de abortuswet in Madrid.