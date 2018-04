Hoe de Nederlandse popartiest Dotan 140 nepfans gebruikte om zijn imago op te poetsen

Ze zijn opvallend actief op sociale media, de fans van de Nederlandse zanger Dotan. Ze prijzen hem de hemel in, als zanger én als mens. Maar Dotan blijkt zich te bedienen van trollen, nepaccounts met fictieve namen. De Volkskrant deed onderzoek en vond vele verhalen die niet klopten. Lees hier hoe dit in zijn werk ging – en hoe zijn voormalige assistent bekent, maar hij claimt van niets te weten.

Het is 29 december 2015 als Karel Leegwater een hartverscheurend verhaal op Facebook plaatst. Hij beschrijft hoe hij acht dagen eerder met zijn doodzieke broertje Aron een optreden van singer-songwriter Dotan in de Ziggo Dome heeft bijgewoond. Met Aron gaat het niet goed, schrijft Karel: hij heeft leukemie en is volgens de artsen in de laatste fase van zijn leven aanbeland.

Aron had nog één laatste wens: Dotan live te zien spelen. Misschien zelfs te ontmoeten. Karel weet dat dat niet eenvoudig is, vanwege de slechte gezondheid van zijn broertje. Na het concert vraagt hij aan de beveiliging of die een meet-and-greet met Dotan kan regelen, maar hij ziet dat wel meer mensen iets van de zanger willen. Op Facebook beschrijft Leegwater hoe ‘duizenden mensen’ om de handtekening van de zanger bedelen. ‘Voldaan, maar toch ook een beetje teleurgesteld’ lopen ze terug naar een van de vele parkeergarages rond de Ziggo Dome.

Een halfuur later tikt iemand op het raam van de auto: het is Dotan. ‘Hij had gehoord van de beveiliging wat het verhaal was en wilde er alles aan doen om mijn broertje toch te ontmoeten’, schrijft Karel. Tien minuten spreken de zanger en Aron met elkaar, waarbij Dotan liefdevol zijn hand vasthoudt. En alsof dat nog niet genoeg is, krijgt de zieke jongen later ook nog een persoonlijke videoboodschap toegestuurd. Daarin bedankt Dotan hem voor het bijwonen van zijn optreden.

Karel Leegwater komt woorden tekort om te beschrijven wat hij voelt: ‘Dotan is een prachtig mens, een wereldartiest en een voorbeeld voor vele artiesten en mensen anno 2015.’ En dankzij de ontmoeting ziet zijn broertje het ook ineens weer zitten: ‘Aron is gelukkiger dan ooit en gaat weer knokken voor zijn leven.’

Het bericht maakt veel los op sociale media. Op Facebook wordt het 195 keer geliket, ook omdat Leegwater zijn verhaal op de pagina van Dotan heeft geplaatst. Libelle, Linda en Metro besteden aandacht aan de ontmoeting tussen de zanger en de zieke jongen. De Ziggo Dome deelt het ‘bijzondere’ verhaal op zijn Twitterpagina. De concertzaal vindt het een ‘diepe buiging voor deze artiest’ waard.

Ook de fans van Dotan zijn ontroerd. ‘Meest bijzondere verhaal van deze maand. Zo trots dat ik fan ben van jou en jou (sic) muziek’, twittert Ineke D. ‘Respect voor @DotanMusic’, vindt @triexi0711. ‘Wow… hier word je stil van’, schrijft @Peggyvandenberg.

Wat ze niet weten, is dat de doodzieke Aron Leegwater en zijn broer Karel helemaal niet bestaan. En dat de ontmoeting met Dotan nooit heeft plaatsgevonden.

Faalangst

Facebook, Twitter en Instagram kunnen je maken of breken als artiest. Dit verhaal laat zien hoe eenvoudig het is een imago van een artiest op sociale media te manipuleren, zonder dat iemand het door heeft. En hoe groot die verleiding kan worden.

Dotan Harpenau weet er alles van. Als hij in 2011 als jonge singer-songwriter na lang zwoegen en veel uitproberen zijn eerste album Dream Parade uitbrengt, vallen sommige reacties op social media hem zwaar. ‘Wat er op je afkomt is ongelofelijk, zowel positief als negatief’, vertelt hij aan de blog NLpop.

De nu 31-jarige Dotan wordt al langer geplaagd door onzekerheid. Faalangst weerhield hem er lange tijd van te beginnen met zingen: ‘Ik was als de dood dat een echte stap als muzikant zou bewijzen dat het niet voor mij was weggelegd’, vertelt hij drie jaar geleden aan Flair. ‘Dan zou mijn droom voor mijn ogen uiteenspatten. Ik hield die droom levend door hem uit te stellen.’

Dotan wil controle hebben over de dingen die hij maakt en doet, maar hij is niet snel tevreden. Urenlang kan hij sleutelen aan een akkoordje of geluidje. Ook al zal zijn tweede album 7 Layers uitgroeien tot een van de best verkochte platen in Nederland, verkoopt hij in 2015 de Ziggo Dome uit en kan geen radioluisteraar meer om hits als Home en Fall heen, voor Dotan lijkt het nooit goed genoeg. Zijn perfectionisme heeft hem er bijna van weerhouden om muziek uit te brengen of het podium op te gaan, vertelt hij in mei 2017 aan Linda.

Dotan profileert zich als een weldoener die voor Amnesty International optreedt in Nigeriaanse sloppenwijken om kinderen er de dag van hun leven te bezorgen. Eerlijke muziek recht uit het hart, dat is wat de Amsterdamse zanger propageert. Hij schrikt als zijn zusje hem vertelt dat ze te weinig volgers op Instagram heeft en daarom niet meetelt in de klas. Ertoe doen omdat je populair bent op sociale media: ‘Is dit nou echt waar het om gaat?’, vraagt Dotan zich af bij het tv-programma Pauw.

Hij zit er vorig jaar om te vertellen over de campagne die hem op het lijf lijkt geschreven. Voor zijn project Inside my bones gaat hij op zoek naar de eerlijke, ‘ongefilterde’ verhalen van bekende en onbekende landgenoten. Het Rijksmuseum ruimt een zaal in voor de bijbehorende expositie: in september en oktober hangen er portretten van bekende Nederlanders als Angela Groothuizen, Paul de Leeuw en Johnny de Mol. Ze zijn op de foto gezet, zonder make-up en photoshop zijn voor deze ene keer taboe. Ook Dotan is er te zien. Puur en ongefilterd, precies zoals hij voor ogen heeft.

De campagne trekt landelijke aandacht, ook omdat bekende en onbekende landgenoten op zijn verzoek hun meest kwetsbare ontboezemingen op sociale media delen. Zo biecht rapper Typhoon op dat hij een tijd zonder huis en in de schulden heeft gezeten. Singer-songwriter Miss Montreal bekent dat ze zichzelf en haar muziek jarenlang niet goed genoeg heeft gevonden. Dotan noemt het zorgwekkend hoe succesvol en gefilterd de wereld op sociale media kan lijken.

Geraffineerd netwerk

Terug naar februari 2014. Achter de schermen bij internetencyclopedie Wikipedia voeren beheerders een fanatiek gevecht om de waarheid. Meerdere accounts proberen op 2 en 3 februari, tot diep in de nacht, de Wikipedia-pagina van Dotan vol te stoppen met promotionele teksten. Als de beheerders de concertagenda weghalen, zetten de accounts hem weer terug. Net zoals de accounts steeds toevoegen dat Dotan zich ‘ontwikkelde als een echte troubadour’, dat ‘zijn unieke stemgeluid’ te vergelijken is met Snow Patrols Gary Lightbody en dat muziekbladen ‘lovende’ recensies schreven over zijn eerste album Dream Parade.

Twee gebruikers, ‘Robertzierikzee’ en ‘Lousjeh’, zijn verantwoordelijk voor de meeste aanpassingen, zo blijkt uit het logboek van Wikipedia. Het is dezelfde Roberzierikzee die steeds het zinnetje weghaalt dat Dotan de zoon is van kunstenares en schrijfster Patty Harpenau. Net als dat zijn achternaam Harpenau is en hij werd geboren tijdens een vakantie in Israël. De moeder-zoonlink verwijdert hij ook op de Wikipedia-pagina van Patty Harpenau. Alsof iemand weet dat de zanger niet meer met haar geassocieerd wil worden, dat hij alles op eigen kracht wil doen.

Wikipedia tikt Robertzierikzee en Lousjeh meerdere keren op de vingers. ‘Feitelijke informatie weghalen is strafbaar’, waarschuwen de beheerders. ‘Dit is een encyclopedisch artikel en niet de website van deze persoon’, schrijft beheerder MoiraMoira haar op 4 februari.

Maar Lousjeh gaat de confrontatie aan met Wikipedia: ‘Hallo Moira, waarom verander je de pagina telkens terug? Graag hoor ik wat het probleem is verder.’ Lousjeh, echte naam Marlous Hoogendoorn, ondertekent met: ‘management Dotan’.

Hoogendoorn heeft een aantal fanpagina’s voor Dotan opgezet en klimt later op tot zijn persoonlijke assistent. Ze vergezelt hem naar zijn optredens, is dag in dag uit voor hem in de weer. Ook doet ze er alles aan om hem onder de aandacht te brengen. Ze heeft er veel voor over om te slagen in de muziekwereld.

De beheerders zijn de ‘bewerkingsoorlog’, zoals ze het noemen, spuugzat. Uiteindelijk zet Wikipedia de toegang voorgoed voor hen op slot. Ook twee andere IP-adressen waarmee Hoogendoorn en Robertzierikzee volgens de beheerders de Dotan-pagina bewerken, krijgen straf.

Wat Wikipedia niet weet, is dat ‘Robertzierikzee’ en Hoogendoorn al veel langer bezig zijn internet te manipuleren. Al op 11 mei 2011 vindt Robertzierikzee een foto van Dotan leuk op Facebook, terwijl de artiest dan nog amper volgers heeft. Dotan liket de foto van zijn dan net verschenen album Dream Parade zelf ook, net als ene Aditya Adayanti. En op 3 oktober 2011 meldt Robertzierikzee dat hij een optreden van de singer-songwriter bijwoonde: ‘Je was super in Eindhoven!’

Hij zet er een clip van het optreden onder, maar die kan Robertzierikzee nooit gemaakt hebben. Robertzierikzee bestaat namelijk niet echt. Net als Aditya Adayanti. Of Karel Leegwater en zijn doodzieke broertje Aron.

Hun namen zijn verzonnen, hun foto’s gekopieerd van bestaande mensen. En zo zijn er nog zo’n 140 andere accounts die op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube een fictief leger met Dotan-fans vormen.

'Het netwerk, zo bleek, steekt geraffineerd in elkaar: hun namen en foto’s zijn zo bedacht en bij elkaar gezocht dat het lijkt alsof Dotan fans heeft in alle hoeken van de wereld'

Ze vinden alles leuk wat de zanger doet – de helft van alle likes onder sommige foto’s van Dotan is niet zelden afkomstig van de nepaccounts. Ze benadrukken voortdurend hoe humble (bescheiden) hij is en dat hij mensen in het hart weet te raken met zijn muziek. Door als eersten iets van hem leuk te vinden of op hem te reageren, trekken de verzonnen accounts bestaande fans over de streep om hetzelfde te doen. Zo vormen ze het vliegwiel van zijn toenemende populariteit.

De nepfans springen in het oog bij de Volkskrant als Dotan op 31 juli 2017 twittert over een ongemakkelijke ontmoeting in het vliegtuig. Hij meldt dat een vrouw naast hem naar zijn muziek zit te luisteren, zonder te weten wie haar medepassagier is. Voor het verlaten van het vliegtuig geeft hij haar een briefje met zijn mailadres mee. In een e-mail maakt de vrouw, die zich Alicia noemt, al snel haar excuses omdat ze hem niet had herkend.

Onder meer het AD, De Telegraaf, Linda en Metronieuws nemen het bericht integraal over. En de laatste dagen gaat het opnieuw en nu wereldwijd viral, als het populaire Boredpanda.com, een internationale verzamelsite voor opmerkelijke berichten, er aandacht aan besteedt. Maar niet iedereen is meteen om. Zo valt het @PernilleAnneS en @Elandvrouwtje op dat Alicia in haar mail een dubbele punt door spatie laat voorafgaan. Precies diezelfde fout maakt Dotan nogal eens op sociale media. Ook @carlienvdvlugt aarzelt: ‘Mijn achterdochtige geest twijfelt nog of het geen publiciteitsstunt is.’

Story-hoofdredacteur Guido den Aantrekker is ervan overtuigd dat het relaas van Dotan rammelt. De mail van Alicia zegt hem niets, ook omdat de zanger haar mailadres heeft doorgestreept. Hij krijgt meteen Rik Soupier over zich heen: ‘Je snapt dat een opmerking maken over de waarheden in de Story nu erg makkelijk zou zijn?’ Soupier, een van de actiefste nepaccounts uit het trollennetwerk, krijgt Den Aantrekker stil.

De Story-baas weet door zijn ervaring in de showbizz dat soms niets is wat het lijkt. Geruchten dat er wordt gemanipuleerd in de muziekindustrie, bijvoorbeeld door artiesten die hun eigen single opkopen om hoog in de hitlijsten te belanden, zijn er al langer. En sociale media zijn voor artiesten een ideaal platform om hun populariteit te vergroten. Er wordt niet of nauwelijks gecontroleerd wie er echt achter de profielen of Facebook of Twitter schuilgaan.

Trollen op social media zijn geen onbekend verschijnsel. Ze zouden door Erdogan en Poetin worden ingezet om lof over de leiders uit te storten en tegenstanders te bekritiseren. Ook bij de vorige Amerikaanse presidentsverkiezingen probeerden trollen het debat te beïnvloeden. Ook in de muziekwereld blijkt een nepaccount zo aangemaakt.

De Volkskrant deed onderzoek naar de omvang, samenstelling en invloed van het trollenleger van Dotan. Het netwerk, zo bleek, steekt geraffineerd in elkaar: hun namen en foto’s zijn zo bedacht en bij elkaar gezocht dat het lijkt alsof Dotan fans heeft in alle hoeken van de wereld. De profielen stellen jonge en oudere mensen voor, ze zijn huisvrouw of vader, er zitten Aziatische meisjes bij en Duitse backpackers.

Dotan maakt heftige gevoelens los bij zijn verzonnen fans. Zo schrijft Ella Severijnsen op 26 oktober 2015 dat zijn muziek haar door de periode na haar miskraam heeft geholpen: ‘Je hebt geen idee wat je losmaakt bij mensen.’ Ook Angela van der Pas is ontroerd: ‘Het mooie aan jou is dat je echt een voorbeeld bent voor vele mensen. Zo respectvol. Zo bescheiden. Zo getalenteerd. Zo’n mooi mens. (…) Ik blijf je voor altijd steunen Dotan!’

Individueel hebben ze amper invloed, maar als groep des te meer. En ethiek of respect voor anderen is van ondergeschikt belang, zolang Dotan maar in de aandacht komt te staan.

De dj’s van landelijke radiostations weten al langer dat de fans van Dotan erg fanatiek kunnen zijn. ‘Als we iets van hem draaien, beginnen zijn fans zich meteen te roeren. Op Twitter, op Facebook’, vertelt Qmusic-dj Mattie Valk in 2015 aan het AD. ‘Ze laten elkaar dan massaal weten dat Dotan weer wordt gedraaid. Dat is echt opvallend. Lang niet iedere artiest wekt zo veel respons op als hij.’ Valk heeft waarschijnlijk niet door dat een deel van die fans, hoe fanatiek ook, niet echt bestaat.

In januari 2016 gaat niet Dotan, maar het rapperscollectief New Wave verrassend aan de haal met de Popprijs. Het betekent een gevoelige nederlaag voor de singer-songwriter, die dan al drie 3FM-awards en een Edison thuis heeft staan. De organisator van de Popprijs, de VPRO, krijgt er dan ook flink van langs op Facebook.

‘Dit is niet meer serieus te nemen’, schrijft fan Susanna Kleman. Ella Severijnsen heeft de zaal ‘half leeg zien lopen’ en spreekt van een ‘enorm gênante vertoning’ op Facebook. Dotan had volgens haar moeten winnen: ‘Unieke sound en internationaal succes.’ Dat vindt ook Paul Steingaerd, die Dotan ‘een echte muzikant noemt’. Van New Wave, ‘een stel bijdehante tieners met Nike-kleren aan’, moet hij niet veel hebben. Ook Eric van Rijn, Sandro Lopies, Layla Zevertsen en Karel Leegwater grijpen hun kans om op Facebook hun held de hemel in te prijzen. Allemaal bestaan ze niet.

Collega-artiesten als Iris Kroes, Douwe Bob, Nielson en Marco Borsato maken eveneens kennis met de nepfans. Als Kroes in juli 2015 een foto van zichzelf op de boot naar Noorwegen op Twitter zet, reageert Pieter van Zweep met: ‘Succes! Wel jammer om te zien dat Weight Watchers uiteindelijk niets heeft geholpen…’

Rik Soupier vraagt zich af of Nielson de Heineken Music Hall wel vol krijgt en ook van Douwe Bob moeten een paar nepfans van Dotan niets hebben. ‘Ik denk dat bijna niemand dat nummer kent’, twittert Abigail Verduin als Douwe Bob de Schaal van Rigter wint met het liedje Sweet Sunshine.

Van tientallen nepfans is via Google Images terug te vinden waar hun foto’s vandaan zijn gehaald. Die van Ella Severijnsen blijkt gekopieerd van een website waarop Italiaanse studentes vertellen dat ze Engels volgen bij een taleninstituut in San Francisco.

Severijnsen heet in het echt Doriana en is een Siciliaanse van dan 23 jaar. De foto van Soupier behoort toe aan een Amerikaanse blogger, Serge Bielanko. En de foto van Sophie Williams komt uit een artikel in de New York Post en is van een tiener die haar eigen babysitservice heeft opgezet.

Ook voor het aanmaken van het account van Kelly Vermeer is een foto van iemand anders gebruikt. Haar foto blijkt gekopieerd van de website van de begraafplaats in het Belgische Boom. Daardoor gaat een in 2005 overleden Vlaamse door het leven als fan van een Nederlandse hitzanger. Zonder dat de nabestaanden van iets weten.

'Ik ben in de val getrapt'

Marlous Hoogendoorn leerde Dotan naar eigen zeggen kennen in 2012. Ze was er trots op dat ze voor hem, als aanstormende A-artiest, aan de slag kon. En nu geeft ze het toe. Zij was verantwoordelijk voor het creëren van 45 nepaccounts, die als doel hadden om Dotan te promoten op Facebook en Twitter. Ze zegt niet te weten hoe de andere honderd valse profielen de wereld in zijn gekomen.

Hoogendoorn zegt dat ze in Dotans val is getrapt. ‘Ik had hier nooit aan moeten beginnen’, zegt ze, als ze in een Amsterdamse koffiebar geconfronteerd wordt met wat ze diep weg heeft geprobeerd te stoppen. Ze zegt dat ze de profielen stuk voor stuk in opdracht van Dotan heeft aangemaakt.

De Volkskrant is in het bezit van een e-mail die haar verhaal ondersteunt. Daarin geeft Dotan op 6 juli 2013 om 17.40 uur tien namen door aan Hoogendoorn. De namen zijn volgens haar bedoeld om nepprofielen mee te creëren. ‘Allemaal aangemaakt?’, vraagt hij later die dag, even voor tienen ’s avonds. ‘Yes!’, antwoordt Hoogendoorn. Vervolgens geeft Dotan door waarvoor de accounts ingezet kunnen worden: ‘Liken? Favoriten? Etc? ;)’

'‘Als hij zichzelf op de radio had gehoord, nam hij contact met me op. Dan moesten we massaal reageren met de nepaccounts'

Het wachtwoord was voor alle accounts hetzelfde – zo kon ze razendsnel met meerdere accounts achter elkaar de foto’s en berichten van Dotan liken. De ‘trollen’ zette ze ook in om nummers van Dotan aan te vragen bij Nederlandse en Duitse radiozenders. En om andere artiesten te bekritiseren, bijvoorbeeld toen K3 in april 2014 bij Giel Beelen een nummer van Dotan coverde.

Zo ging het keer op keer, vertelt ze. ‘Als hij zichzelf op de radio had gehoord, nam hij contact met me op. Dan moesten we even gaan duwen.’ Pushen dus: massaal reageren met de nepaccounts, en aan radiostations vragen hoe het nummer van Dotan ook alweer heet dat die dag werd gedraaid.

Verder dan dat ging ze niet, zegt ze. Ze ontkent dat zij zich ooit heeft beziggehouden met het aanvallen van andere artiesten of het verzinnen van ontmoetingen met zieke fans: ‘Zoiets zou ik nooit doen.’ Wel geeft ze toe dat ze het profiel ‘Kelly Vermeer’ heeft aangemaakt, waarvoor een foto werd gebruikt die toebehoort aan een overleden Belgische vrouw. ‘Maar dat heb ik nooit geweten.’ Ze zegt de foto te hebben gevonden door bij Google Afbeeldingen simpelweg het woord ‘vrouw’ in te tikken. Ze zegt niet te weten hoe de andere honderd valse profielen de wereld in zijn gekomen.

Hoogendoorn zegt dat ze in opdracht van Dotan aanpassingen heeft gedaan aan zijn Wikipedia-pagina. Zo verwijderde ze, onder haar alter ego ‘Lousjeh’, onder meer de link dat hij de zoon is van Patty Harpenau. Volgens haar was dat omdat hij zijn carrière op eigen kracht wilde uitbouwen. Hoogendoorn ontkent dat zij Robertzierikzee is en weerspreekt dat zij op de Wikipediapagina van Patty Harpenau aanpassingen heeft gedaan.

Na een tijd als zijn persoonlijke assistent te hebben gewerkt, stopte ze in mei 2016 met werken voor Dotan, al laat die weten dat zij in september 2017 nog voor hem werkte. Nu probeert ze vooral als manager van beginnende artiesten een bestaan op te bouwen in de muziekbranche. Die is hard, zegt ze. ‘Keihard.’

De reactie van Dotan

‘Ik ben me rot geschrokken’, laat Dotan dinsdag via zijn manager weten. De Volkskrant heeft de manager de dag ervoor geconfronteerd met de bevindingen van het onderzoek naar het leger nepfans. Nog diezelfde dag komt hij langs op de redactie om nog meer screenshots van de fans te bekijken. Hij zegt er nog nooit eerder van te hebben gehoord.

Ook Dotan weet van niets, vertelt de artiest donderdag aan de telefoon: ‘Ik vind het heftig. En heel naar.’ Hij wil dat de onderste steen boven komt en is bereid tot het opschonen van zijn profielen op Facebook, Instagram en Twitter: ‘Ook als dat betekent dat ik geen social media meer heb of met 1 volger moet beginnen. Dat is dan maar zo. Ik wil gewoon niet dat dit te vinden is op mijn pagina’s. Ik wil dat dit verdwijnt. Ik word er misselijk van als ik dit zie.’

Het klopt volgens Dotan dat zijn (verouderde) Gmailadres en mobiele nummer gekoppeld zijn aan het account van nepfan Rik Soupier. Maar hij ontkent dat hij verantwoordelijk is voor de berichten van deze prominente trol. Volgens Dotan moet iemand anders dat hebben gedaan. Hij zegt dat hij te goed van vertrouwen is geweest en dat ‘vijf, zes mensen’ het wachtwoord hadden van zijn socialemedia-accounts. ‘Mensen die voor me hebben gewerkt. Of in mijn omgeving zitten. Achteraf kan ik mezelf wel voor mijn kop slaan.’

Opvallend: sinds deze week is de connectie tussen het Gmailadres en het profiel van Soupier op Facebook verwijderd.

Dotan zegt ook niet te weten waarom zijn mobiele nummer op Skype de suggestie van de naam van een bekend nepaccount geeft.

Het verhaal over de verzonnen ontmoeting met een doodzieke fan, dat al die tijd als reactie op zijn Facebook heeft gestaan, klopt volgens Dotan niet. Hij wist naar eigen zeggen ook niet dat verschillende media er aandacht aan hebben besteed. Dat is door een vakantie aan hem voorbijgegaan, zegt hij. Wel vindt hij dat zijn management en hij ‘bepaalde berichten, waar je je vraagtekens bij kunt hebben’, op zijn pagina’s hadden moeten opmerken. ‘Maar ik hoop dat je snapt dat er gewoon heel veel van dit soort berichten binnenkomen. En het ook niet mijn verantwoordelijkheid of werk om te checken wie wel of niet echt is. Of wie wel of geen goeds in de zin heeft.’

Dotan bevestigt dat hij de betreffende email met de tien namen aan Marlous Hoogendoorn heeft verstuurd, maar stelt dat deze niet bedoeld waren om nepaccounts mee aan te maken. Hij wil niet op verdere vragen over deze mail ingaan. Dotan laat wel weten dat de activiteiten van nepaccounts niet meer hebben plaatsgevonden sinds er een ‘herstructurering’ in zijn team is geweest. ‘Ik heb altijd mijn muziek willen laten spreken en zal dit blijven doen’, zo besluit hij zijn verklaring.

© de Volkskrant