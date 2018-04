Superman, de held der helden wordt 80 jaar!

Superman is jarig. De superheld der superhelden wordt dit jaar tachtig. En dat mogen we, ondanks zijn eeuwige jeugd, met recht vieren. Want niets ten nadele van al die andere superhelden, maar het begon ooit állemaal bij Superman.

Leuk feitje: de grote superheld begon ooit een stuk minder super. Begin jaren dertig creëerden twee Amerikaans scholieren een vrij onooglijke kale slechterik met paranormale gaven. 'Super-Man' heette hij.

De kale schurk hield niet lang stand en kreeg in 1938 een radicale make-over én een nieuwe identiteit. Super-Man werd Superman. Een journalist met superkrachten, als klein jongetje gered van planeet Krypton.

Bij zijn nieuwe karakter hoorde ook een nieuw pak: strak, blauw, met een rood onderbroekje óver de broek, een wapperende cape en een kenmerkend supermanlogo op de borst. Superman werd direct een hit. Het rode onderbroekje heeft hij al die jaren aangehouden, zijn superpowers zijn daarentegen aan nogal wat verandering onderhevig geweest.

'Oorspronkelijk kon Superman vooral ver springen', vertelt schrijver en stripexpert Michael Minneboo. 'In de loop der jaren werd hij steeds krachtiger, totdat hij zelfs de aarde kon terugdraaien. Daarmee werd hij opeens machtiger dan God. Niet slim, want een onoverwinnelijke held is saai. Dat hebben ze inmiddels teruggedraaid.'

Tot 1952 verscheen Superman vooral in stripboeken en in hoorspellen, tot hij dat jaar voor het eerst op het witte doek te zien was. De openingsscène bleef veel mensen bij:

Man 1: Look! Up in the sky! Is it a bird?

Vrouw: Is it a plane?

Man 2: It’s Superman!

Net als de strip, sloeg ook de serie direct aan.

In 1978 verscheen de eerste film, met Christopher Reeve in de hoofdrol. De film was zo'n succes dat er meteen drie vervolgen werden gemaakt.

Ook nu is Superman nog regelmatig te zien in actiefilms. En hoewel hij zijn reddingspogingen meerdere malen met de dood heeft moeten bekopen, zal hij nooit écht doodgaan, vermoedt Minneboo. 'Superman is net onkruid. Die overleeft ons allemaal. En terecht hij mag best worden vergeleken met Romeo & Julia en Sherlock Holmes. Een icoon. Superman is waar het allemaal begon.'

