'Kust Allemaal Ons Lofoten': steun het goede doel met een foto van uw kloten

Kruibeekse vrienden René Vermeulen en Jeroen Maes organiseren met 'Kust Allemaal Ons Lofoten' een van de meest opvallende acties van het jaar. Het duo zal op 2 juni deelnemen aan de Arctic Trail in Noorse eilandengroep 'de Lofoten', en ook u kan erbij zijn. Voor een vrije gift kan u een vakje reserveren op de merkwaardige sportoutfits, dat vervolgens vrij kan worden ingevuld. De opbrengst gaat in samenwerking met Kom Op Tegen Kanker naar het onderzoek en de behandeling van teelbalkanker.

'Een logo, een foto van je kat met drie poten of een anonieme foto van je balzak'; voor organisator René Vermeulen maakt het niet uit wat er op zijn kitschy loopoutfit terechtkomt. 'Op die manier blijft het ludiek, al willen we natuurlijk een serieus probleem aankaarten'. Als weldra jonge dertigers vallen Vermeulen en Maes bovendien zelf binnen de risicogroep voor teelbalkanker.

'Eén van de schoonste plekskes ter wereld', zo beschrijft Vermeulen de Lofoten. Het was dan ook snel beslist dat de sportieve uitdaging waarnaar de mannen op zoek waren in Noorwegen zou doorgaan. 'Toen we al lachend de naam 'Kust Allemaal Ons Lofoten' verzonnen, was het een logisch gevolg om onze actie rond teelbalkanker te laten draaien. De ziekte ligt bovendien nog te veel in de taboesfeer, maar we hopen dat deze actie voor bewustwording kan zorgen.'

Wie een foto van zijn kat, schoonmoeder of - hopelijk gezonde - balzak wil meesturen naar Noorwegen, kan terecht op https://www.kustallemaalonslofoten.be/. Sponsoren kan tot vrijdag 27 april.