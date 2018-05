Politie haalt wraakpornosite offline

Op Anon-ib werden massaal naaktfoto’s van honderden Vlaamse en Nederlandse meisjes geruild als waren het Paninistickers, zo maakte Humo enkele weken geleden na maanden undercoverwerk bekend. Anon-ib was sinds 2006 dé site voor wie online foto’s wilde delen. Al die tijd bleven de beheerders ervan ongrijpbaar. Al is het nog wat voorbarig om de champagne te laten knallen.

Nederlandse speurder «Een jaar geleden hebben we een onderzoek naar de site geopend na een klacht van een jonge vrouw. Dat heeft nu tot de arrestatie van vijf gebruikers geleid. We hebben het forum offline gehaald en de fysieke server van de website in beslag genomen. Wie er precies achter de site zit, ­weten we nog niet. Ik durf ook niet te zeggen of we de beheerders zullen kunnen vatten.»

HUMO De kans bestaat dus dat Anon-ib opnieuw opduikt onder een andere naam?

Nederlandse speurder «Ja. Ook gebruikers zullen zich wellicht weer op een andere plaats groeperen en de beelden die nu van die website zijn gehaald, circuleren ongetwijfeld nog elders. Maar we hebben wél een sterk signaal gegeven: gebruikers die zich onaantastbaar waanden, komen niet langer ongestraft weg.»