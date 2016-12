Figureer in de Wouter Beke-strip!

Altijd eens aan de zijde willen staan van een christendemocratische superheld? Dat kan! Voor Music For Life 2011 veilen Humo, Jeroom en Jonas Geirnaert een rol in de bekende ‘ Wouter Beke ’-strip.

Zowel particulieren als bedrijven mogen bieden. De hoogste bieder krijgt vervolgens de hoofdrol in de vermaarde strip in Humo, in een op maat geschreven scenario van Jeroom en Jonas.

De veiling start op maandag 19 december 2011 om 21.45 uur en wordt 24 uur later onherroepelijk afgesloten. Vervolgens neemt Humo contact op met de hoogste bieder. De stripaflevering zelf verschijnt in Humo op dinsdag 3 januari 2012 en zal gespot worden door meer dan één miljoen leeslustigen!

De actie bracht 3.300 euro op voor Music For Life.

(je kon bieden van maandag 19-12-2011, 21.45u t.e.m. dinsdag 20-12-2011, 21.44u)

Bekijk Jonas en Jeroom in Het Glazen Huis: