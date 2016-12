Bert van het concert: Zondag Vosdag

Johannes Verschaeve «Zoals iedereen die met muziek bezig is, kende ik Luc van het Gentse uitgaansleven. Hij was gewoon een sympathieke pee. Heel benaderbaar, hij sprak zelf iedereen aan. Mijn broer, onze drummer, kwam hem eens op straat tegen en Luc vroeg wat de plannen waren. ‘Repeteren,’ zei mijn broer. Waarop Luc: ‘Niet te véél repeteren, hè, gasten.’ (lachje) Hij herkende een beetje van zichzelf in ons, denk ik.»

HUMO Waar heb je ’m voor het eerst ontmoet?

Verschaeve «Niet lang nadat we de Rock Rally hadden gewonnen (in 2004, red.), stonden we eens samen op een benefiet in Oostende. Hij noemde ons bij die gelegenheid de jonge goden van de rock-’n-roll (lacht). Hijzelf was z’n jeugd toen al volledig kwijt, zei hij.