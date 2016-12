Luka Bloom «Ik ben altijd blij als ik met een Belgische journalist mag praten, want doorgaans betekent het dat ik binnenkort weer in België mag komen zingen. ’t Is dit keer te doen in wat misschien wel mijn favoriete concertzaal in heel Europa is: De Roma.

»De eerste keer dat ik er speelde, was een jaar of zes geleden. Tijdens de soundcheck bleek er een technisch probleem te zijn met één van mijn twee gitaren. Het publiek stond buiten al aan te schuiven, dus zat er niks anders op dan aan de jongens van de techniek te vragen of iemand toevallig een gitaarwinkel in de buurt wist. Even later stond ik daar dus op het podium met een gloednieuwe gitaar waar het prijskaartje nog aanhing. Ik vroeg aan het publiek: ‘Zien jullie deze gitaar? Tot een uur geleden had ik ze nog nooit vastgehad. Als jullie het geluid goed vinden, ga ik het prijskaartje afknippen en ze kopen.’ Het publiek was laaiend, dus ik heb die gitaar ter plekke ‘Roma’ gedoopt. En ik speel er nog steeds op: ik breng Roma dus zeker mee naar De Roma.»

HUMO U maakt al meer dan veertig jaar muziek. Wat was het beste moment uit uw hele carrière?