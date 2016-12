HUMO Het is jullie eerste keer AB na de finale: wil dat zeggen dat jullie voor een thuispubliek spelen?

Fenne Kuppens (zang) «We hebben ondertussen al een paar keer in Brussel gespeeld, en ze zijn er alleszins altijd al enthousiast geweest.»

Kobe Lijnen (gitaar) «Vier van de vijf groepsleden wonen ondertussen in Brussel, dus in die zin is het wel een thuismatch. Verder treden we samen op met Newmoon, dus het publiek zal een toffe mix zijn. En omdat het de laatste show van het jaar is, zal er wel genoeg volk komen. Afijn, dat hoop ik toch.»