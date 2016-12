André Brasseur «Ik heb mijn orgel in ’63 gekocht, en ik speel er nu nog altijd op. Eén keer heb ik me een lichter, moderner model aangeschaft, dat in een flightcase paste: de crewmannen waren tevreden, maar ik vond het geluid bij nader inzien helemaal niks. Ik ben héél snel teruggekeerd naar mijn oude liefde.»

HUMO Naar verluidt noemt uw entourage u weleens Andréke Bricoleurke, omdat u uw eigen orgel herstelt.

Brasseur (lacht) «Ik heb thuis een klein ateliertje, met wat soldeerbouten en zo. Bij een kleine panne kan ik mezelf dus wel uit de slag trekken. Want – moet u weten – zo’n hammondorgel, dat is nog echte ouderwetse elektromechanica. Véél gemakkelijker te repareren dan die softwaregestuurde elektronica van tegenwoordig. Het is zoals met de moderne auto’s (lacht).»