HUMO Peter Lesage, jullie zijn even weggeweest. Was de zomer zo heftig?

Peter Lesage «Het was eerder zo dat er simpelweg geen clubtour gepland stond na de festivals, waar we het inderdaad goed naar onze zin hebben gehad. De reden dat we niet in het najaar getourd hebben, is dat onze plaat dit voorjaar net iets te laat kwam, dan boeken ze je niet meer. Pech gehad, volgend jaar beter.»

HUMO Ertebrekers gaan gewoon door, met andere woorden?