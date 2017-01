HUMO The Scabs akoestisch: ’t is wel durven, Guy.

Guy Swinnen (zanger) «Vorig jaar hebben we op de Kunstberg voor Radio 1 een sessie gedaan met een tiental akoestische nummers, en omdat dat zo goed meeviel, dachten we: als we nu voor de winter eens iets in elkaar steken waarmee we door ’s lands theaters kunnen trekken?

»In het begin hebben we extra repetities ingeboekt omdat we toch wat nerveus waren. Maar ondertussen begint het allemaal in z’n plooi te vallen. De mannen beginnen het plezant te vinden (lacht).»