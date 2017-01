Bert van het concert: Walter Broes & The Mercenaries

Walter Broes «In die zeventien jaar met The Seatsniffers hebben we zeven platen gemaakt. Mijn hele leven stond in functie van de band, en achteraf ben ik een beetje in een gat gevallen. Dit is mijn eerste groep sinds de split, en de eerste onder mijn eigen naam. Dat levert toch een bepaalde stress op. Maar ik ben blij met ‘Movin’ Up’, daar ga ik niet vals bescheiden over doen. Ik had het gevoel: ‘Het is gelukt!’ (lacht) Dat was een grote opluchting, omdat ik buiten muziek maken nu ook weer niet zóveel kan.»

HUMO Wat is het grootste verschil tussen de twee groepen?

Broes «Dat het dit keer, buiten mezelf, om andere mensen gaat, en om een trio bovendien – een mannetje minder, dus. Dat laatste is een veel ingrijpender verschil dan je misschien wel zou denken, zeker live. En, de groepsnaam geeft het al aan: Walter Broes & The Mercenaries is, meer dan The Seatsniffers, ook echt van míj. Zonder afbreuk te willen doen aan mijn huurlingen, want ik ben meer dan tevreden.»