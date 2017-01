Kraantje Pappie «Ik heb zeker niet te klagen over de aandacht onder de Moerdijk. Maar deze hit was wel een verrassing. Mijn eerste plaat ‘Crane’ (2012) en de single ‘Waar is Kraan?’ hebben het bij jullie erg goed gedaan. Ik kreeg veel airplay, ik mocht op tv bij JIM… Op een gegeven moment kon ik in Antwerpen amper nog op straat komen: iedereen wilde een handtekening of een selfie, echt niet normaal. Mijn tweede plaat, ‘Crane II’, heeft hier dan weer niks gedaan, heel gek was dat. Mijn fanbase was wel intact gebleven, maar StuBru en de clubs gaven niet thuis. Tot nu, met ‘Crane III’.»

HUMO Doet het jou iets om in de AB te spelen?

Kraantje Pappie (grijnst) «Best wel, ja. België heeft schitterende podia, maar de AB is toch dé tempel, hè? Daar wil je gewoon staan. Voorlopig hebben we geen tournee in Vlaanderen gepland. We spelen eerst deze one-off, en daarna zien we wel of er een clubtournee in zit.»