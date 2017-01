Tussen 1989 en 2000 zette Boss Hog de alternatieve muziekwereld in lichterlaaie met hun bluesy garagerock, daarna ruilde zangeres Cristina Martinez – mevrouw Jon Spencer – het wilde leven on the road in voor dat van een mama. Nu zoonlief het huis uit is, heeft ze er echter weer zin in, en dus stellen Martinez en co. in Leuven twee gloednieuwe platen voor: ‘Brood Star’ en ‘Brood X’.