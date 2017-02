Maandag staan de heren in de Antwerpse Trix op de planken om er hun doorbraakplaat ‘Among the Living’ (1987) integraal door 1.100 strotten te rammen. Ter info: alle nummers van dat album, headbangklassiekers ‘Caught in a Mosh’ en ‘Indians’ incluis, komen uit de koker van Benante.

Charlie Benante «Ik zeg altijd dat ‘Among the Living’ de plaat is die ons een carrière heeft gegeven. Ineens bereikten we metalfans over de hele wereld, kwamen er geen vijfhonderd maar vijfduizend mensen op onze concerten af, en werden we bij de grote vier van de thrashmetal ingedeeld, naast Slayer, Metallica en Megadeth. Dat hadden we allemaal aan onszelf te danken: geen enkel nummer op ‘Among the Living’ werd op de radio gedraaid, en op MTV konden we ook al niet rekenen. ‘Een plaat verkocht is een ticket verkocht,’ zeiden we in die tijd weleens: we wisten dat praktisch iedereen die een plaat van ons kocht, naar één van onze liveshows zou komen. En vanaf dat moment hadden we ze pas écht vast, want live zijn we altijd heel sterk geweest.

»Voor ons was het succes van ‘Among the Living’ ook een bevestiging van het feit dat we de juiste keuze gemaakt hadden toen we in 1983 grotendeels waren afgestapt van de Iron Maiden- en Judas Priest-invloeden, en sneller waren beginnen te spelen. Ons grote voorbeeld in die tijd was ‘Fast as a Shark’ van de Duitse heavymetalgroep Accept, een nummer dat het jaar voordien was uitgekomen. Ik ben er zeker van dat ook Metallica en Slayer door ‘Fast as a Shark’ beïnvloed waren in hun begindagen; je hoort dat aan hun debuutplaten.