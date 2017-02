HUMO Een retraite van zeven weken: de ultieme relatietest voor een band?

Bert Dockx (lacht) «Het was in ieder geval de eerste keer dat we zo lang en zo intensief bijeen hebben gezeten. Normaal gezien schrijven we een heel jaar – met tussenpozen – aan nieuw materiaal. Maar Flying Horseman is daardoor ook een échte groep geworden. Er is veel meer wederzijds vertrouwen dan vroeger; we kennen ondertussen zelfs elkaars guilty pleasures!»

HUMO En?