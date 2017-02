Sam Amidon «Ik ben al zo lang als ik me kan herinneren gefascineerd door murder ballads, en door het mysterieuze aura dat ervan uitgaat. ’t Zijn veelal erg gewelddadige verhalen over moord en doodslag, bijna als een film van Tarantino, maar tegelijk zit er vaak ook een spirituele, contemplatieve kant aan. Geen enkele van die ballades heeft één auteur: in de loop der jaren, of decennia, of eeuwen, zijn ze geleidelijk aan gevormd tot wat ze uiteindelijk zijn geworden. Daarom hebben ze vaak ook ongelooflijk veel strofes: altijd werden er maar nieuwe strofes bij verzonnen, net zolang tot er in sommige gevallen een epos à la Homerus’ ‘Ilias’ ontstond.

»Wat mij nog het meest bevalt aan murder ballads, is de poëtische manier waarop bepaalde elementen worden weggelaten. Zo zal ik in Brugge ‘How Come That Blood’ zingen, een stokoud Engels lied over een moeder die haar zoon blijft vragen waar dat bloed op zijn shirt toch vandaan komt. Telkens verzint hij iets nieuws – het komt van zijn hond, van zijn havik, van zijn paard – tot hij uiteindelijk met de waarheid op de proppen komt: het bloed op zijn shirt is afkomstig van zijn broer, die hij zonet heeft vermoord. Wanneer z’n moeder hem vervolgens vraagt waarom hij dat gedaan heeft, antwoordt hij dat ze ruzie hadden over het omkappen van een jonge hazelaar: ‘’Bout cutting down young hazelnut tree / Caused it for to be’. Ik hou van die regel, omdat je niet goed weet of de zoon daar de waarheid spreekt of niet. Maar als hij liegt, wat mij waarschijnlijk lijkt, wat is dan wel de reden waarom hij zijn eigen broer heeft vermoord? Dat mysterieuze aspect vind ik prachtig.»

HUMO Murder ballads zijn een genre op zich. Wat raad je de geïnteresseerde leek aan?