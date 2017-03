Bert van het concert: Thurston Moore is waanzinnig verliefd

Sonic Youth-legende Thurston Moore had het de laatste tijd druk met protesteren tegen Donald Trump, een binnenkort te verschijnen discografie van zijn solowerk én de Thurston Moore Group, met wie hij de nieuwe plaat ‘Rock N Roll Consciousness’ opnam. Die ligt eind april in de winkel, maar daarvoor zakt Moore al af naar België om nog eens ouderwets veel lawaai te maken: op 13 maart in de Brusselse concertzaal Les Ateliers Claus, op 14 maart in het Antwerpse kunstencentrum De Studio. Sla alvast oordoppen in!