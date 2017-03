HUMO Marco, waarom weer een bandje?

Marco Roelofs «Simpel: omdat het een verslaving is. Een positieve verslaving, welteverstaan. Ik sta weer in de ring, zo voelt het. Met een stel gasten in een busje ergens heenrijden, opbouwen en dan een show spelen, is nog steeds iets magisch voor mij. Ook al heb ik met Heideroosjes al ongelooflijk veel kilometers op de teller. Maar STAVAST is echt wel iets anders.»

HUMO Leg eens uit.