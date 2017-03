Moss is een Nederlandse indiegroep uit Amsterdam. Al meer dan tien jaar zijn ze de lieveling van alle Hollandse critici en specialiseren ze zich in geraffineerde artrock. Kort door de bocht: Pavement meets Radiohead, met een vleugje Franz Ferdinand in een ernstige bui. Onlangs brachten ze met ‘Strike’ hun vijfde plaat uit, en die komen ze op 30 maart voorstellen in Trix in Antwerpen. Frontman Marien Dorleijn geeft tekst en uitleg.