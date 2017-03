Charles Hayward «Anderhalf jaar geleden, thuis in de zetel, kreeg ik een uitzonderlijk helder visioen. Ik bevond me op een weg met voor me een kruispunt, en in het midden van die weg zag ik een zestal figuren: enkele jongemannen, een tweetal vrouwen, één kind. Eén van de jongemannen stapte op me af en zei: ‘Ah, daar ben je eindelijk! Waar heb je al die tijd gezeten?’ Op dat moment realiseerde ik me plots wie die mensen waren: de songs van This Heat! Dát was voor mij het sein om te zeggen: ‘Ik stop even met alle andere muziek waar ik mee bezig ben, en ik bel Charles Bullen (gitarist, red.) op om hem te vragen of hij zin heeft om weer samen te komen en onze oude This Heat-nummers te spelen.»

HUMO Dat bleek het geval.

Hayward «Die eerste repetitie met Charles was één van de meest emotionele ervaringen uit mijn leven. Ik had die songs al in geen 35 jaar meer gezongen – ik was een twintiger toen ik ze schreef – maar ze voelden zó vertrouwd. Charles en ik hebben dan besloten om opnieuw te gaan optreden, zij het onder de naam This Is Not This Heat. Het oorspronkelijke trio heeft namelijk opgehouden te bestaan in 2001, toen Gareth Williams overleed. Ter vervanging van Gareth hebben we niet minder dan vijf muzikanten opgetrommeld (onder wie Alexis Taylor van Hot Chip, red.).»