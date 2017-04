HUMO Zoiets als een sophomore slump meegemaakt, heren?

James Bagshaw (zang, gitaar) «Pff! Als die er al was, dan zijn we er héél snel overheen geraakt.»

Tom WaRmsley (bas) «We zijn meteen beginnen te schrijven na onze tour in 2015. Het grote verschil met de eerste plaat is dat we toen van bij aanvang een welomlijnd idee hadden: ‘Sun Structures’ was het product van één geluid. Terwijl ‘Volcano’ net ideeën en geluiden van overál haalt.»