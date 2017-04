Mocht u hen onlangs in Ramsgate, Borås of Berlijn gemist hebben, dan kunt u binnenkort uw schade inhalen in Luik, Leuven of Hasselt: Brutus, het met fikse mokerslagen aan de weg hamerende Leuvense powerrocktrio dat met Stefanie Mannaerts zowaar een zingende drumster in de gelederen heeft – zeldzaam in de muziekwereld.