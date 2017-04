Chantal Acda «Ik ben vlak na de aanslagen in Brussel begonnen met songs te schrijven voor deze plaat. Die aanslagen hebben veel bij mij losgemaakt. Ze deden me stilstaan bij de grote veranderingen van de laatste tijd. Denk maar aan sociale media: het gebeurt zo weinig dat we elkaar nog écht zien, dat we elkaars energie voelen. Veel vaker lezen we gewoon een woord of twee en drukken we op de ‘like’-knop. Ik wilde vooral de hand in eigen boezem steken en nagaan: hoe ga ík daarmee om? Dat is een hele zoektocht geweest, en elk nummer staat in het teken van die zoektocht. ‘Bounce Back’ is dus méér dan een plaat: ik heb er veel aan gehad.»

HUMO Om meer betrokken te raken met de wereld om je heen, ben je ook muziek gaan spelen in huiskamers.

Acda «In heel chique huizen en in werkmanswoningen in België en Nederland. Weet je wat ik leuk vond? In een huiskamer kun je tussen de nummers door lange gesprekken voeren. Ik kon delen waar een liedje over ging. De gesprekken konden soms úren duren (lacht). Dat heeft ook z’n impact gehad op de teksten: ‘Bounce Back’ bevat niet alleen míjn verhalen.»