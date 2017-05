HUMO De eerste single van de nieuwe plaat ‘Spirit’ was een protestsong: ‘Where’s the Revolution’. Moeten we vrezen voor relletjes in Antwerpen?

Martin Gore (lacht) «Neen, niet meteen. Het is niet omdat we die vraag stellen, dat we het daarom zo ver willen drijven – bloedvergieten of geweld zijn nooit een goed idee. Maar je kunt ook niet doen alsof er niets aan de hand is in de wereld. Toen ik in 2015 begon te schrijven, ging het al slecht, met de oorlog in Syrië of het politiegeweld in de VS tegen de zwarte bevolking, en op dat moment moesten de brexit en de verkiezing van Trump nog komen.»

HUMO Nochtans laat je Dave in ‘Backwards’ zingen: ‘We are the bigots / We have not allowed / We have no respect / We have lost control’.