Jorge Van De Sande (zang/gitaar) «‘Origin of Symmetry’ van Muse, een plaat die me zéér nauw aan het hart ligt. Die beluister ik sowieso vaak tijdens het joggen, en sinds ik weet dat we met Bottrill kunnen werken, zet ik ze nóg vaker op. Al was het maar om te weten welke briljante ideeën zoal langs zijn waakzame oor gepasseerd zijn, zodat ik ernaar kan verwijzen: ‘En als we nu eens iets proberen zoals in de derde minuut van nummer 6?’»

HUMO Waarom Bottrill?

Van De Sande «We hadden een longlist met namen van producers die gewerkt hadden met alle groepen die ons beïnvloed hebben: Queens Of The Stone Age, Royal Blood, Muse, noem maar op. ’t Moest alleszins iemand worden die vertrouwd was met rockbands met een vette sound, maar we hadden geen idee hoe dat in zijn werk gaat, en of je als beginnende groep meteen iemand van het kaliber van pakweg Chris Goss kunt strikken. Maar kom: Bottrill zag het meteen zitten, en zijn agenda liet het nog toe ook. In oktober gaan we een maand opnemen in de MotorMusic-studio in Mechelen, daarna gaan we de plaat mixen in zijn studio in Canada. Ik kijk er enorm naar uit, want ik studeer zelf muziekproductie aan het conservatorium in Gent, dus ik weet nu al dat ik er veel van ga opsteken.»