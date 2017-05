Kevin Drew (frontman) «Toen wij begonnen, zei iedereen ons dat we het nooit lang zouden uitzingen: te veel ego’s in één groep. Maar kijk, achttien jaar later bestaan we nog steeds, en brengen we zelfs een nieuwe plaat uit (‘Hug of Thunder’ verschijnt op 7 juli, red.). Ja, er zijn ego’s, maar iedereen is bereid om die in het belang van de muziek opzij te zetten. We hebben ook een in marmer gebeitelde regel: de beste melodie wint. Toen Feist (Leslie Feist, red.) een tijd terug met ‘Hug of Thunder’ kwam aanzetten, de titeltrack van de nieuwe plaat, was het meteen helder: ‘Laat vallen waar je mee bezig bent, dit is het.’»

HUMO Zal Feist erbij zijn in Antwerpen?

Drew «Nee, ze heeft onlangs een geweldige nieuwe plaat uitgebracht, en ze is zelf aan een tournee bezig.»