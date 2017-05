Jan Smeets (Pinkpop-chief sinds 1823) «Van mij? Om de dooie dood niet! Nee, Green Day en Kings Of Leon, onze twee andere headliners, hadden we in 2013 al eens gehad, dus we vonden dat de derde headliner een nieuwkomer moest zijn. Dat wilde niet direct lukken – het pinksterweekend blijft een moeilijk gegeven voor veel bands – maar toen kwam er out of the blue een aanbod van Justin Bieber binnen. Ik zeg: ‘Wat zullen we nou krijgen?!’ Of zoals jullie dat in Vlaanderen zo mooi weten te formuleren: ‘Wadadde?!’ Maar volgens enkele van mijn naaste medewerkers was ik een ouwe zeur, en was Justin Bieber op Pinkpop een fantástisch idee: ‘Dit is the next generation, Jan!’ Nou ja, ik ben al lang blij dat we toch een headliner gevonden hebben.»

HUMO Eén miljoen zou hij u gekost hebben.

Smeets «Eén miljoen? Veel meer! Maar daar mag ik niet over praten, helaas.»