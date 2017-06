Wyclef Jean «Voor de kids die toen nog niet geboren waren: in het jaar 1997 bracht ik mijn eerste soloplaat uit na de Fugees: ‘The Carnival’, een blauwdruk voor veel van wat je tegenwoordig op de radio hoort. Ik kom naar België om de twintigste verjaardag van die mijlpaal te vieren, en om je mee te nemen op een muzikale trip doorheen de tijd, van 1996 – want de Fugees tellen uiteraard ook nog mee – tot nu. Know what I’m saying? En ik doe dat met een band in de oldskool Jimi Hendrix-stijl: ikzelf op gitaar, en daarnaast een bassist en een drummer. Plus nog een deejay.»

HUMO Over Jimi gesproken: eerder dit jaar bracht jij de single ‘Hendrix’ uit, waarin je rapt over hoe jij als kind naar de grootste gitarist aller tijden opkeek, terwijl je neef de Mexicaanse drugsbaron El Chapo adoreerde.

Wyclef «Dat nummer gaat over het maken van keuzes, en over hoe één verkeerde keuze je hele leven kan hypothekeren. Mijn neef is neergeschoten, terwijl ik nog leef: begrijp je wat ik wil zeggen? Wat ik de jeugd van tegenwoordig wil meegeven, is dit: maak de juiste keuze. Dat je in een ghetto opgroeit en geen geld hebt, is geen geldig excuus om drugs te gaan dealen. Know what I’m telling you? Begrijp me niet verkeerd: ook ik droeg in mijn jeugd een vuurwapen. Wat wil je: ik groeide op in de Marlboro Projects in Brooklyn, the belly of the beast. Ik moest doen wat ik moest doen, begrijp je me? Hey, denk jij dat Bob Marley in zijn tijd géén vuurwapen droeg? Natuurlijk wel! Maar Bob Marley had óók een wapen dat nog sterker was dan een geweer: muziek. Snap je wat ik bedoel? Ik wil dat de nieuwe generatie dat beseft.»